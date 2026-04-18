Mujer de 89 años logró graduarse de doctora en Pedagogía y batió récord académico

18/04/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Una mujer de 89 años ha desafiado el paso del tiempo y las expectativas al graduarse de doctora en Pedagogía y batió récord académico en una de las universidades más prestigiosas de su país cerrando con éxito su formación académica que mantuvo como meta durante varios años.

Un carrera más allá del español

El caso de una mujer de 89 años se viralizó el reciente jueves debido a que lejos de pensar en el retiro, Marta Elena Guerra Treviño decidió cumplir una meta que había postergado durante décadas: alcanzar el grado de doctora por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) generando gran cantidad de felicitaciones en las redes sociales.

La destacada abuelita se convirtió en la persona más longeva en lograr este reconocimiento dentro de la máxima casa de estudios mexicana, consolidando así una trayectoria marcada por la constancia, la vocación y el amor por el conocimiento de acuerdo a sus familiares más cercanos.

Fue así que, ingresó recién a los 42 años, cuando comenzó con la licenciatura en Lengua y Literaturas Modernas Inglesas (Letras Inglesas) en la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL).

Sin embargo, el camino para lograr dicho objetivo profesional no fue para nada sencillo debido a que en su juventud, no pudo acceder a la UNAM porque sus estudios de preparatoria realizados en el extranjero no fueron validados en México. Frente a este obstáculo, se abrió paso trabajando como profesora de francés mientras cursaba el bachillerato.

En tal sentido, frente a un panorama tuvo que intercambiar clases por la oportunidad de continuar con su formación académica para que años más tarde, ya con cuatro hijos y casada con el académico Carlos del Río Estrada, encontró en el Sistema de Universidad Abierta una alternativa para retomar sus estudios.

La mujer más longeva en conseguir un doctorado en la UNAM

Fue así que se tituló con mención honorífica a los 46 años. Luego, inició una carrera docente que se extendería por más de 40 años en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Durante ese tiempo, impartió clases de Comprensión de Lectura en Inglés y formó parte del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Facultad de Filosofía y Letras.

También, en 1986 cursó una maestría en Letras Inglesas. Posteriormente, Marta Elena aprovechó su experiencia como docente para entrar al doctorado en Pedagogía.

Por último, recibió su grado doctoral en una ceremonia rodeada de familiares, amigas y autoridades universitarias, en un acto que reconoció no solo un logro académico, sino toda una vida dedicada al aprendizaje de una mujer de 89 años.