Perro acompaña a su dueño al hospital: Él murió, pero su mascota lo esperó en la puerta durante casi un mes

18/04/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Un perrito conmovió a toda una comunidad tras permanecer durante casi un mes en la puerta de un hospital, esperando a su dueño sin saber que nunca volvería a verlo. La escena, marcada por la lealtad y la esperanza, se convirtió en una historia que tocó el corazón de quienes fueron testigos de su incansable espera.

Perrito fiel espera a su dueño fallecido

El hecho ocurrió en el Hospital Arturo Illia de La Calera, en Córdoba, donde el animal llegó junto a su dueño cuando este fue ingresado de emergencia. Sin embargo, con el paso de los días, el paciente fue trasladado y posteriormente falleció. A pesar de ello, el perro permaneció en el mismo lugar, especialmente cerca del sector de ambulancias, aguardando su regreso. Estuvo durante 25 días esperando a su dueño.

Conforme transcurrían los días, los trabajadores del hospital comenzaron a notar su presencia constante. Movidos por la ternura y la preocupación, decidieron alimentarlo y cuidarlo. Poco a poco, el perro se ganó el cariño de todos, quienes incluso optaron por ponerle un nombre y velar por su bienestar mientras seguía esperando.

"Siempre le dábamos unos criollitos en el desayuno, era muy amigable, se notaba que estaba cuidado, pero él esperaba a su dueño", dijo una trabajadora del hospital, quien además, confirmó que lo bautizaron como Arturo, mismo nombre que lleva el hospital.

Perrito consiguió una nueva familia

Finalmente, entendiendo que necesitaba un nuevo comienzo, el personal impulsó una campaña para encontrarle un hogar. La historia se viralizó y logró un final esperanzador: el perrito fue adoptado por una familia. Ahora, lejos de la incertidumbre, inicia una nueva vida, llevando consigo una historia de amor y fidelidad difícil de olvidar.

"Siempre estaba en la puerta de urgencias y daba vueltas cerca de la ambulancia. Estaba esperando al dueño, que no regresó nunca. Lo publiqué en las redes y no pensé nunca que iba a generar esta movida. Gracias a Dios conseguimos un hogar para el perrito", contó otra trabajadora, que también confirmó que el perrito ahora se llama 'Arthur' por decisión de su nueva familia.

No cabe duda que, la historia de este perrito demuestra que la lealtad no entiende de finales. Aunque su dueño no regresó, su espera conmovió a muchos y le cambió la vida. Hoy, en un nuevo hogar, deja atrás la tristeza para empezar otra etapa, rodeado de cariño y con una segunda oportunidad que honra su fidelidad.