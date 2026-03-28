Guatemala comienza construcción de cárcel de máxima seguridad para reos de alta peligrosidad

28/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

¿Al mismo estilo de la megaprisión de El Salvador? El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, empezó la construcción de una cárcel de máxima seguridad para reos de alta peligrosidad, principalmente pandilleros.

Cárcel de máxima seguridad en Guatemala

El jefe de Estado de Guatemala inauguró el viernes 27 de marzo la construcción de la primera cárcel de máxima seguridad llamada 'El Triunfo', en la localidad de Morales, en el departamento de Izabal. De acuerdo a Bernardo Arévalo, esta construcción es "un triunfo de la justicia sobre el crimen, del bien sobre el mal y del Estado de derecho sobre el crimen organizado".

La prisión estará precisamente a 290 kilómetros al noreste de la capital, que de acuerdo a medios como Cadena 3' en terreno de una finca confiscada a un narcotraficante extraditado y condenado en Estados Unidos. Albergará a 2 mil reos de alta peligrosidad, principalmente pandilleros, que en los últimos meses lanzaron ataques contra la policía guatemalteca e hicieron motines en varias cárceles.

Por su parte, el ministro de Gobernación, Marco Villeda, expresó que esta construcción representa un cambio significativo en el sistema penitenciario del país. "Aquí vamos a empezar a solucionar los problemas históricos que ha tenido el sistema penitenciario, como la sobrepoblación, la falta de control y de castigo", afirmó.

Detalles de la primera cárcel de máxima seguridad en Guatemala.

Control penitenciario: Inician construcción de 'El Triunfo'

Durante el acto protocolar, el ministro del Interior, Marco Antonio Villeda, precisó que la cárcel 'El Triunfo' cumplirá con los estándares internacionales que establecen un máximo de dos presos en cada celda, y no serán "colectivas" como el Cecot de El Salvador. Ello fue corroborado por el presidente Arévalo al colocar la primera piedra para la construcción del centro penitenciario.

"El modelo de Guatemala respeta la integridad humana, (...) las órdenes de un juez, el debido proceso. No estamos en otro modelo que no sea el respeto al ámbito estrictamente de nuestro marco legal, jurídico" y de los derechos humanos, dijo por su parte el ministro de la Defensa, Henry Sáenz.

Asimismo, se precisó que la cárcel de máxima seguridad contará con hasta 12 módulos y capacidad para más de 2 mil reos. El proyecto busca responder a problemas estructurales del sistema penitenciario guatemalteco, como la sobrepoblación y la falta de control en centros de reclusión.

Colocan en Morales, Izabal la Primera piedra de la cárcel de Máxima Seguridad "El Triunfo"



En un acto simbólico, el presidente Bernardo Arévalo encabezó la colocación de la primera piedra del que será el centro carcelario de máxima seguridad El Triunfo en Morales, Izabal, una... pic.twitter.com/Vz00Q3RwlI — Ramon Hernandez S. (@RamonHernande23) March 27, 2026

Obra en un año: ¿Cuánto invertirán?

La prisión en Guatemala será construida a un costo de 130 millones de dólares por ingenieros del Ejército. En el lugar donde se levantará la edificación ya hay una maquinaria para iniciar con la construcción que debe concluir en un año, según las autoridades.

Cárcel se construirá en terreno incautado en 2012 a un narcotraficante guatemalteco condenado en EE. UU.

De este modo, el presidente de Guatemala inició formalmente la construcción de una cárcel de máxima seguridad diseñada específicamente para albergar a 2,000 reos de alta peligrosidad, con un enfoque principal en los miembros de pandillas. Esta medida se da en el marco de la lucha contra la criminalidad en su país.