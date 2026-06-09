Conmoción en la música por la muerte de un artista clave en las carreras de Britney Spears y Dua Lipa

09/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Gran conmoción en el mundo de la música se ha generado tras conocerse que un artista clave en las carreras de las cantantes Britney Spears y Dua Lipa murió ocasionando un profundo dolor entre sus familiares y allegados.

Fallece artista fundamental en el estrellato de Britney Spears y Dua Lipa

El letrista Mark Orabiyi, conocido artísticamente como Talay Riley, ganador de un Grammy y autor de letras para cantantes como Dua Lipa o Britney Spears, fue encontrado muerto a puñaladas el pasado viernes, a los 35 años, según un comunicado de la policía del que hoy se hacen eco los medios internacionales.

Las autoridades acudieron hasta la escena del ataque y lo hallaron con heridas de arma blanca en un jardín de una propiedad en Pankhurst Avenue, en Silvertown, al este de Londres.

La Policía recibió una llamada que daba parte de una agresión y encontró a Riley aún con vida, pero perdió la vida ante de llegar a un hospital al que iban a trasladarlo. Junto a él otro joven de 20 años resultó herido y aún permanece hospitalizado.

Aunque no se han brindado mayores detalles, las autoridades han dado a conocer la detención de tres personas en las cercanías de la escena del crimen, quienes ya se encuentran bajo investigación por el delito de homicidio. Los arrestados son dos hombres de 27 y 24 años, además de una mujer de 25.

Junto a Dua Lipa y Stephen 'Koz' Kozmeniuk, Taly escribió la canción "Last Dance", el cual se encuentra incluido en su álbum debut homónimo lanzado en 2016. Mientras que con Britney Spears creó 'Clumsy', tema que forma parte de su disco 'Glory', de 2016.

Además, ha escrito temas para los cantantes Chris Brown, Nick Jonas, David Guetta, JLS, Khalid o Zendaya, y ha dado giras por el Reino Unido y Estados Unidos acompañando a artistas como Skepta, Usher o Trey Songz.

¿Quién fue Talay Riley?

El artista europeo se desarrolló como compositor, cantante y productor musical. Fue clave en la creación de las figuras más destacadas de la música y también fue ganador de un Grammy.

En su cuenta oficial de Instagram se lee: "Quienes lo conocieron públicamente lo recordarán con cariño por su increíble talento como compositor e intérprete, ganador de un premio Grammy y con múltiples discos de platino. Quienes lo conocieron y amaron personalmente extrañarán profundamente su humor, su generosidad y su inconfundible presencia".