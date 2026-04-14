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Carlos Álvarez parodia a Corvetto tras deficiencias en las elecciones: "¿Quieren verme destruido por un errorcito?"

El excandidato presidencial reapareció con esta imitación al jefe de la ONPE tras anunciar su retiro definitivo de la política.

Carlos Álvarez parodia a jefe de la ONPE
Carlos Álvarez parodia a jefe de la ONPE Foto: composición

14/04/2026 / Exitosa Noticias / Virales / Actualizado al 14/04/2026

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Tras anunciar su retiro definitivo de la política, el excandidato presidencial por el partido País Para Todos, Carlos Álvarez, apareció en su faceta de comediante y parodió al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, quien es cuestionado por la deficiencias registradas durante la fecha principal de las elecciones.

Carlos Álvarez imita a jefe de la ONPE

Las deficiencias logísticas y las múltiples quejas ciudadanas por la imposibilidad de sufragar durante el pasado domingo 12 de abril han puesto en el ojo de la tormenta al jefe de la ONPE, institución encargada de garantizar su correcto desarrollo. 

Aprovechando ese contexto, y tras haber anunciado su retiro definitivo de la contienda electoral, Carlos Álvarez reapareció en sus redes sociales para compartir un video en donde imita al funcionario de la ONPE bajo el seudónimo de 'Piero Coquetto'.

En el registro, el cómico recurre a la sátira política para cuestionar el desempeño de Corvetto, victimizándose y responsabilizando a la empresa encargada de repartir el material electoral. "En vez de camioncitos, tenía mototaxis", expresa.

""¿Acaso uno no puede tener un pequeño error? ¿El hecho que 64 mil personas que no han votado justifica este cargamontón? [...] ¿Qué es lo que quieren? ¿Verme fuera de la ONPE? ¿Verme preso? ¿Verme destruido por un errorcito?", satirizó.

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En ese mismo tono irónico, se dirige a la ciudadanía en general y les pide que le agradezcan por haber salido en la televisión haciendo colas en sus centros de votación. "Gracias a mí se han bronceado", se burló.

Álvarez acepta derrota electoral y se retira

El pasado lunes 13 de abril, horas después de publicarse los resultados preliminares de la ONPE y el conteo rápido de Transparencia, Carlos Álvarez utilizó sus plataformas digitales para confirmar que no volverá a postular a un cargo público señalando que "la política es un mundo sucio de traiciones".

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"Me voy con la tranquilidad de haberlo intentado, pero seguiré denunciando lo que está mal desde mi trinchera de comunicador", escribió el artista.

Según manifestó en la publicación, su intención siempre fue servir al país para combatir la inseguridad ciudadana y la corrupción; sin embargo, los mecanismos internos de las organizaciones políticas terminaron por decepcionarlo profundamente. En su mensaje, el cómico también agradeció el apoyo sus seguidores, quienes celebraron su decisión de regresar a la comedia.

En ese contexto, Carlos Álvarez, cómico y excandidato presidencial, empleó sus redes para parodiar al jefe de la ONPE Piero Corvetto.

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