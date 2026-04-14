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¡Dura derrota!

Copa Libertadores 2026: Universitario de Deportes cae 2-0 ante Coquimbo Unido en el Estadio Monumental

Universitario de Deportes sufrió una dura derrota en casa ante Coquimbo Unido y complicó su situación en el grupo B, dejando preocupación en su hinchada por el bajo rendimiento.

Universitario de Deportes cae 2-0 ante Coquimbo Unido
Universitario de Deportes cae 2 0 ante Coquimbo Unido (El Comercio)

14/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 15/04/2026

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La noche en el Estadio Monumental dejó más dudas que certezas para Universitario de Deportes. El cuadro crema firmó una de sus actuaciones más discretas de la temporada y cayó 2-0 ante Coquimbo Unido, que supo golpear en los momentos justos y silenció a una hinchada que esperaba una reacción distinta en casa.

La dura derrota de Universitario de Deportes

Desde el arranque, el equipo chileno mostró mayor claridad. A los 12 minutos, Cristian Zavala apareció sin marca en el área para abrir el marcador, aprovechando una desatención defensiva. Universitario intentó responder con entusiasmo, pero careció de precisión. Jairo Concha probó desde fuera del área, aunque su remate no generó peligro real.

El trámite del partido evidenció las limitaciones del conjunto merengue. Los cambios no lograron cambiar la historia y las imprecisiones se repitieron. Incluso en jugadas a balón parado, Universitario dejó escapar oportunidades claras, reflejando una noche incómoda. Coquimbo, en cambio, se mostró ordenado, paciente y eficaz para sostener la ventaja.

En la segunda mitad, el golpe definitivo llegó a los 49 minutos. Nicolas Johansen aprovechó un preciso pase de Benjamín Chandia para marcar el 2-0. El tanto terminó por desmoronar el ánimo crema, que no encontró caminos para reaccionar, pese a los intentos desde el banco y algunas variantes ofensivas.

Con este resultado, Coquimbo Unido se afianza en la cima del grupo B junto a Nacional, mientras Universitario queda último con apenas un punto. Más allá de la tabla, la derrota deja una sensación amarga: la de un equipo que, ante su gente, no logró estar a la altura del desafío.

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Universitario muestra su nueva indumentaria

Universitario sorprendió a todos sus hinchas al presentar su nueva indumentaria para la actual temporada con la que continuará su participación en el Torneo Apertura y la Copa Libertadores. A través de sus redes sociales, el elenco crema compartió esta camiseta la cual contará con un color poco antes visto en el club ya que también presenta detalles bastantes llamativos.

Bajo el concepto '100 años bailando a mi ritmo', los merengues destacaron este novedoso modelo donde predomina el negro con detalles fosforescentes color neón, muy similar a la cultura chicha. La indumentaria ya se encuentra disponible en la web de la marca que los viste y se puede encontrar desde los 179 soles en versión, hasta los 299 en versión jugador.

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"Marcando el ritmo dentro y fuera de las canchas. La nueva camiseta del más grande y popular está inspirada la voz de la calle, la energía de la tribuna y la identidad de un pueblo que vive nuestra pasión", indicó la 'U'.

De esta manera, la derrota obliga a Universitario de Deportes a replantear su camino en el torneo. Con poco margen de error, el equipo deberá recuperar confianza y eficacia si quiere seguir con vida. La hinchada espera una reacción inmediata en los próximos partidos.

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