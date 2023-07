¿Será mi ser amado? Hombre confunde a su esposa con otra mujer durante un concierto

25/07/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Una vez más, las redes sociales nos sorprende con los videos más hilarantes y cómicos donde una pareja protagonizó un insólito momento durante un festival de música. ¿De qué se trata?

Sostenía en brazos a otra mujer

En el video compartido por la cuenta de @eryngibbs_, en la plataforma asiática de TikTok, se ve el preciso momento en que varias personas parecen disfrutar del concierto, en especial un hombre, quien no se percató que la mujer que sostenía en brazos no era su esposa.

La mujer quedó muy sorprendida al ver cómo un hombre la sostenía fuertemente, y lo miró muy confundida por la situación. A pesar de la equivocación, el hombre continuó concentrado en lo que sucedía en el escenario, sin percatarse aún del error.

Al escuchar las risas de las personas a su alrededor, el hombre finalmente volteó a ver a la mujer que estaba acariciando y se dio cuenta de que no era su esposa.

El momento fue captado por una usuaria de TikTok identificada como Erin, quien decidió compartir la hilarante escena y en señalar que la confusión del señor se debería a que ambas mujeres tenían un look similar: el mismo corte y color de cabello y la misma chaqueta.

¿Qué dijeron los seguidores en redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó miles de comentarios de personas que tomaron con buen humor la escena y no dudaron en bromear al señalar que después, su esposa lo castigaría por tal confusión.

"Es muy tierno", "la esposa ni enterada", "llevan el mismo pelo", "¡hombres! Qué no ve que su esposa tiene el pelo rubio cenizo y la otra mujer platinado", "la señora: me ofende, pero lo tomo", "había como tres iguales", "hasta yo me confundí las 2 con el mismo corte y color de cabello y la jacket","lo bueno que la esposa no se dio cuenta", "jajaja pobre el señor, no entendía por qué se reían", "la señora: ay, me la estoy pasando bien raro", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip donde un hombre confundió a su esposa con otra mujer, logró acumular alrededor de 51 millones de reproducciones. Los usuarios no pudieron resistirse a reírse con el inesperado giro de los acontecimientos y manifestaron que cualquiera podía cometer el mismo error con tantas similitudes a la vista.