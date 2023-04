"Tonta, sola y con siete gatos": Joven hasta las lágrimas por querer tener novio

02/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Un video en la plataforma de TikTok causó revuelo entre sus seguidores al mostrar la peculiar reacción de Pilar, una joven española, al borde de las lágrimas, por no tener una pareja.

La joven en llanto comenzó a decirle a su madre que se siente muy sola y que solo tendrá siete gatos, aunque luego recordó que no son sus animales preferidos, sino los perros, generando risas entre sus familiares y acompañantes en la reunión.

"Ay, Dios mío, me voy a quedar sola con siete gatos. Bueno, gatos no porque no me gustan, perros mejor", comentó Pilar sin dejar de llorar.

"Estoy más sola que una, mamá"

Su madre trataba de consolarla y calmarla, sin embargo, sus esfuerzos parecían en vano, ya que la joven seguía llorando y lamentando estar sola mientras sus otros amigos y conocidos tenían pareja y se divertían juntos, compartiendo buenos momentos.

"¿Para qué lo quieres?", le dice su madre, a lo que la joven le responde: "Porque estoy más sola que la una, mamá. Están acostados todos con sus parejas y yo estoy más sola".

Los llantos se hacían más fuerte en la reunión, por lo cual sus amigos le pedían bajar el "volumen", ya que había gente descansando en otras habitaciones, pero la joven atinó a decir: "Mamá, yo estoy llorando. Dios mío, me voy a quedar sola con siete gatos. (...) Bueno no, gatos no porque no me gustan, perros mejor", mientras tanto, al poco rato vuelve a añadir cuando su madre le pregunta si es tonta: "Tonta y sola, las dos cosas. Mamá, por favor".

Seguidores reaccionan al video viral

El video que llegó a más de 15 millones de reproducciones y cerca de 2 millones de 'me gusta', dejó sorprendidos a los seguidores de TikTok, quienes no dudaron en comentar el clip.

"Fuera broma para los que dicen que es mejor estar solo... sentirse que no encajas de forma romántica con nadie también es duro", "llora por la foto del DNI, pero aprovecha para desahogarse por otras cosas, esta podría ser yo también", "fuera de broma, así es como se siente uno cuando intenta y no se dan las cosas, tanto románticas, laborales, como económicas", "su forma de expresarse es única" o "me identifico con ella", han sido algunas de las reacciones más populares.

"Qué bonito quedarse solo con gatos", "estaba riéndome hasta que me di cuenta de que la mamá la calló", "su forma de expresarse es única", "les juro que eso también me pasa", manifestaron otras personas en TikTok.