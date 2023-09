Los Olivos: Denuncian que sujeto habría provocado incendio donde falleció una adulta mayor

Un voraz incendio prendió fuego al primer piso de una vivienda en la que residía una adulta mayor. Hijo de la víctima denuncia que sujeto de la zona habría provocado el siniestro donde perdió la vida su madre.

La mujer de 68 años falleció producto del presunto hecho provocado que ocurrió alrededor de las 5 de la mañana en la Cooperativa Hijos de Garagay.

El equipo de Exitosa llegó hasta esta parte de Lima para conocer los detalles de la tragedia que acabó con la vida de la adulta mayor que vivía sola.

El hijo de la víctima mortal acusa a mototaxista de la zona de haber ocasionado el incendio. Según relató para nuestro medio, el sujeto lo habría amenazado desde hace varios días.

"Un mototaxista me ha amenazado de muerte, me ha incendiado mi casa. Desde hace uno tres o cuatros días se acercó por acá y me amenazó diciendo que me iba a matar", declaró el hombre.