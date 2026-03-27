Sujeto intentó asesinar a paciente en Hospital de Trujillo: Pretendía inyectarle sustancia de dudosa procedencia

27/03/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Un paciente que se permanecía internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional de Trujillo estuvo cerca de morir, tras ser víctima de un presunto atentado por parte de un sujeto que, pretendía inyectarle una ampolla de dudosa procedencia.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

De acuerdo a información obtenida por nuestro medio de comunicación, el hecho ocurrió en horas de la tarde del pasado jueves 26 de marzo, exactamente dentro del Hospital Regional Docente de Trujillo, causando gran conmoción entre la ciudadanía.

Fueron los propios familiares del paciente quienes encontraron a un sujeto, vestido como una bata de enfermero y demás implementos, en la habitación de su pariente. Según precisaron, el desconocido tenía una ampolla, la cual pretendía inyectar a su víctima; si bien no se sabe el contenido de la inyección, se presume que podría tener efectos mortales.

PNP detuvo a dos implicados

Al dar cuenta de ello al personal médico, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron hasta el establecimiento de salud y procedieron con la detención de dos sujetos que estarían involucrados en este acto delictivo. Posteriormente, los trasladaron hacia la dependencia policial más cercana para continuar con las diligencias de ley correspondientes.

Cabe mencionar que, los familiares del paciente, presentaron la denuncia correspondiente en la Dirección de Investigación Criminal (DIRINCRI) de San Andrés, por lo que los efectivos policiales ya iniciaron las investigaciones respectivas con la finalidad de esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Las autoridades incautaron una jeringa que contenía una sustancia de dudosa procedencia, la cual será sometida a peritajes para determinar el tipo de sustancia y su posible finalidad. No se descarta que el objetivo de los sujetos haya sido acabar con la vida del paciente.

Activan protocolos de seguridad

Asimismo, se activaron los protocolos de seguridad, aumentando el resguardo policial tanto dentro como fuera del nosocomio. Además, se limitará el ingreso a las visitas en el área de UCI. "Solo se va a permitir el ingreso de un solo familiar durante la visita", precisó el gerente de Salud.

Según información policial, el paciente fue herido durante un atentado armado ocurrido el pasado martes 24 de marzo, en el distrito de La Esperanza, por lo que se deberá indagar en el caso. No se descarta que los mismos sujetos hayan querido concretar su plan.

De esta manera, la inseguridad ciudadana se presenta de diversos modos. En esta ocasión, las autoridades deberán investigar a los sujetos detenidos por presuntamente pretender asesinar a un paciente en el Hospital Regional de Trujillo.