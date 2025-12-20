¿Cómo será el verano 2026 en el Perú? AQUÍ el pronóstico del Senamhi y su alerta por inusual fenómeno

20/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el especialista en meteorología del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), Ing. Erick Rojas, señaló que los picos más altos de temperatura durante el verano se presentan en febrero, especialmente en los distritos del este y norte de Lima Metropolitana.

Verano 2026: Pronóstico del Senamhi

Este 21 de diciembre se da inicio oficialmente a la estación del verano, alrededor de las 3:00 a.m. En ese marco y para dar mayores detalles, el especialista en meteorología del Senamhi se comunicó con el programa 'Exitosa Perú', precisando que este evento podría traer consigo cambios climáticos significativos.

En primer lugar, precisó que los mayores picos de temperaturas se registrarán en el mes de febrero del 2026, principalmente en los distritos de Lima Este y Lima Norte, como La Molina, Ate, San Juan de Lurigancho, Carabayllo, Puente Piedra y Comas.

"Lo normal es que se registren temperaturas cercanas a los 29° o 30° en estos distritos, pero por ahí podríamos tener picos de 30° a 32°", acotó.

También indicó que se tiene previsto que se tenga temperaturas dentro de los rangos normales y se espera que la radiación UV sea moderado a intenso. Además, se estima que el brillo solar será a partir del mediodía, por lo cual, instó a la ciudadanía a adoptar medidas preventivas como usar bloqueador solar, vestir ropa ligera, evitar exposición prolongada al sol y mantenerse hidratado.

Anticiclón del Pacífico Sur se acerca al Perú

El representante del Senamhi también señaló que otro cambio sería la presencia de lluvias que se daría en las regiones del país, como la sierra norte y centro. "Ya que lo que respecta en la selva ya se registran lluvias intensas, como San Martín, Ucayali, Madre de Dios, ya es propio de la estación", puntualizó.

Pero no todo quedó ahí, ya que el ingeniero Erick Rojas también detalló a Exitosa sobre la alerta del arribo del Anticiclón del Pacífico Sur, un fenómeno que coincidiría con el verano 2026 y afectaría el litoral peruano.

Según agregó, ocasionaría la intensidad de los vientos, superiores a los 30 km/h, concentración de humedad, cielos nublados en las primeras horas de la mañana y algunas lloviznas, pero a partir de las 9:00 a.m. contaríamos con temperaturas elevadas y brillo solar. Esta situación tendrá una duración desde el 20 al 22 de diciembre.

¿Por qué Lima olió a pescado?: Senamhi explica

Ante la interrogante de por qué se sintió en Lima un peculiar olor a pescado "a mar", el especialista del Senamhi reiteró que esta situación se registró hace unos días por vientos provenientes del norte, que "provoca que algunas fábricas de harina de pescado frente a nuestras costas" hagan circular ese aroma, descartando así cualquier relación con el anticiclón.

Finalmente, agregó que se emitió una alerta de que del 20 al 22 de este mes habría incremento de temperatura diurna en la sierra peruana: "Probablemente se podría alcanzar los 30 a 34 grados durante el día".

