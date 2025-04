Abogado de Humala afirma que no mantiene contacto con Nadine Heredia: "No la patrocino"

El abogado de Ollanta Humala señaló que no mantiene ningún contacto con Nadine Heredia. Además de que evitó referirse en todo momento a la exprimera dama sobre su paradero desconocido y posterior aparición en la embajada de Brasil.

Wilfredo Pedraza, defensor del expresidente de la República, Ollanta Humala, aseguró que no mantiene ningún contacto con la esposa de su defendido y que desconoce sobre los movimientos que realizó la exprimera dama tras su sentencia.

Como se recuerda, Nadine Heredia se mantuvo en paradero desconocido luego de conocerse su condena de 15 años en prisión en conjunto con su conyugue por el delito de lavado de activos. Sin embargo, horas después reapareció en la Embajada de Brasil y pidió asilo diplomático a dicha nación.

El defensor evitó contestar sobre el paradero de Heredia mientras estaba con paradero desconocido y explicó que no mantenía contacto con ella hace mucho tiempo. Además de que no era su cliente, por lo que desistió hablar sobre ella.

"No se a qué se refiere con el paradero, Yo no tengo contacto con la señora Heredia porque yo no la patrocino", precisó el defensor de Ollanta Humala.