Diputado electo de JP niega que partido haya denunciado fraude: "Exigimos explicaciones de organismos electorales"

23/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

El diputado electo de La Libertad por Juntos por el Perú (JP), Marino Lavado Valdivia, en exclusiva con Exitosa, negó que su partido político haya denunciado fraude electoral. En ese sentido, precisó que lo que solicitan son explicaciones a los organismos electorales sobre el desarrollo del proceso.

Marino Lavado: Juntos por el Perú no denuncia fraude

En medio de la tensión política por las Elecciones 2026, el diputado electo por La Libertad por Juntos por el Perú, Marino Lavado, brindó declaraciones en el programa 'Hablemos Claro' para descartar que su partido político busque deslegitimar el proceso con denuncias de fraude. Según precisó, su objetivo es que se brinde total transparencia del proceso de la segunda vuelta electoral.

De acuerdo a Marino Lavado, Juntos por el Perú pide a los organismos electorales que aclare a los electores, que votaron por las propuestas del partido de Roberto Sánchez, "por qué se han cambiado las reglas de juego en el periodo de tangibilidad electoral y sacan la norma de que no es necesario hacer lo de la primera vuelta, es decir, la digitalización de las actas".

"Creemos que el mismo Jurado ha violado las mismas normas de tangibilidad que regula el proceso electoral", indicó el diputado electo, para seguidamente, dejar en claro que "en ningún momento han hablado de fraude" y solo piden explicaciones a las entidades encargadas de los comicios y del escrutinio.

"Estamos exigiendo explicaciones de los organismos electorales. Nosotros, en ningún momento hemos salido a decir de que ha habido fraude, de que no vamos a salir a tocar las puertas de la OEA, no vamos a hacer lo que ocurrió en el 2021", sostuvo Marino Lavado.

Diputado electo de JP pide transparencia en proceso electoral

Al ser consultado sobre la denuncia constitucional presentada por JP contra el canciller Carlos José Pareja ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso por presuntas irregularidades en el proceso electoral del voto en el extranjero durante la segunda vuelta, Marino Lavado indicó que tienen todo el derecho de que se les aclare sobre la legitimidad de los comicios.

"Las elecciones deben tener la validación ciudadana cuando se proclamen los resultados. (...) Tenemos todo ese derecho como partido de que se nos aclare sobre las dudas que tenemos sobre la legitimidad del proceso. Esto también es democracia", sentenció en Exitosa.

Roberto Sánchez no reconocerá gobierno de Keiko Fujimori

A pocas horas de la entrevista del diputado Marino Lavado, el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, brindó una conferencia de prensa, donde afirmó que ha solicitado la nulidad de votos y pidió a las autoridades electorales revisar el proceso, en medio de una estrecha disputa por el resultado final.

Asimismo, señaló que si no se atienden sus reclamos presentados ante el Jurado Nacional de Elecciones, no reconocerán la victoria y eventual gobierno de Keiko Fujimori por los próximos cinco años.

En medio del conteo de votos de la segunda vuelta electoral, en exclusiva con Exitosa, el diputado electo de La Libertad por Juntos por el Perú (JP), Marino Lavado, sostuvo que el partido político no ha denunciado fraude, sino que buscan que los organismos electorales den explicaciones del proceso de la segunda vuelta para garantizar la transparencia del escrutinio.