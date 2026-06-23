Luis Galarreta afirma que Fuerza Popular buscará diálogo con bancada Juntos por el Perú

23/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

El panorama político peruano tras el cierre de las elecciones nacionales muestra una nueva dinámica en el futuro Congreso. Luis Galarreta, candidato a la vicepresidencia por Fuerza Popular, manifestó recientemente que su organización política tiene la firme intención de tender puentes con las demás agrupaciones políticas representadas.

Posición sobre el diálogo político

La estrategia del fujimorismo se centra en construir consensos legislativos que favorezcan la gobernabilidad del país. Según Galarreta, el objetivo es conversar con todos los grupos parlamentarios, incluyendo a los electos por Juntos por el Perú, en aquellos temas específicos donde existan coincidencias programáticas claras.

El dirigente naranja puntualizó que este diálogo político es un ejercicio natural de la democracia. Aunque reconoció que existirán puntos de discrepancia, sostuvo que la prioridad debe ser el entendimiento parlamentario para avanzar en las reformas necesarias que requiere la nación durante los próximos años.

"Nosotros vamos a ir haciendo puentes, no solamente con congresistas de Juntos por el Perú, porque yo no veo a todos sus congresistas sentados con Roberto Sánchez, ojo con el detalle, yo los veo sentado solo, es una posición personal de Roberto Sánchez", declaró.

Esta apertura se extiende, además de los legisladores, hacia otras instancias de poder. El candidato subrayó que el partido buscará establecer puentes con autoridades gubernamentales, incluyendo a gobernadores y alcaldes, para asegurar una gestión fluida que beneficie directamente a la ciudadanía en todo el territorio peruano.

Distanciamiento de las denuncias electorales

Galarreta enfatizó que la insistencia de Roberto Sánchez sobre un presunto fraude electoral carece del respaldo unánime de su bancada. El político subrayó que los legisladores electos no están acompañando activamente la postura del exministro, sugiriendo que sus denuncias son de carácter estrictamente personal.

La postura del representante de Fuerza Popular busca separar las acusaciones individuales de la agenda institucional de los parlamentarios electos por Juntos por el Perú. Con esto, el fujimorismo intenta despejar el camino para las futuras coordinaciones necesarias dentro del próximo Poder Legislativo.

El candidato también hizo un llamado enérgico a mantener la calma en este periodo. Instó a la población y a los actores políticos a esperar con prudencia los resultados finales, confiando en el procedimiento electoral y evitando acciones que puedan generar un clima innecesario de inestabilidad política.

Finalmente, el diálogo parlamentario entre Fuerza Popular y Juntos Perú es esencial para asegurar la estabilidad. La prudencia y el respeto a los organismos electorales, sumados a la voluntad de tender puentes, son claves para garantizar la gobernabilidad democrática tras la etapa electoral peruana finalizada.