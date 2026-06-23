Roberto Sánchez acusa a la Cancillería de 'viciar votos' en la segunda vuelta: "Al haber cambiado la norma ilegalmente"

23/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

Ante la consulta de Exitosa, el candidato presidencial Roberto Sánchez denunció que la Cancillería habría alterado las reglas de manera irregular durante la segunda vuelta electoral.

Sánchez acusa a la Cancillería de 'viciar votos'

El conteo de votos de la Segunda Elección Presidencial se encuentra en su recta final y, aunque diversas instituciones y organismos electorales han reiterado que se su desarrollo se ha llevado a cabo en total transparencia, el aspirante a la Presidencia del Perú, Sánchez Palomino se ciñe en su discurso de afirmar que existen irregularidades.

Ante ello, este martes, 23 de junio, en diálogo con nuestro medio, apuntó a la Cancillería del Perú y la acusó de viciar los votos en esta contienda política en la que enfrenta a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

"Nosotros vemos una voluntad de fraude en desarrollo ¿por qué? porque se ha cambiado la normatividad las reglas. Ahora, es el Jurado Nacional de Elecciones que tiene la responsabilidad. ¿En algún momento en las elecciones se cambió la regulación así? Quien ha viciado el voto de los peruanos en el exterior al haber cambiado la norma ilegalmente es la Cancillería", aseveró.

No reconocerá un eventual gobierno de Keiko Fujimori

Sin embargo, esa no sería la acusación más fuerte que ha realizado este día Roberto Sánchez, previo a arremeter contra la Cancillería del Perú, el exministro de Estado brindó una conferencia de prensa ha asegurado que no reconocerá un eventual gobierno de Keiko Fujimori si llega a concretarse su proclamación como nueva presidenta de la república.

Ello, porque continúa sosteniendo que en el proceso electoral la cadena de custodia de valijas diplomáticas provenientes del extranjero habrían sido vulneradas por lo que el resultado de estas no tendrían una total claridad.

Por si fuera poco, culpó a la ONPE de acceder a una solicitud del Ejecutivo para restarle seguridad al conteo de tras llevarse a cabo la segunda vuelta de Elecciones Generales 2026.

"Nosotros, en esas condiciones de trasgresión a las normas, no reconoceremos el gobierno de la señora Fujimori. Y en esa coherencia, por los votos de los más de 9 millones de ciudadanos, haremos la lucha democrática en el marco de la ley y la constitución", indicó.

Como vemos, tras brindar una conferencia en el que ha señalado que no reconocerá la victoria y eventual gobierno de Keiko Fujimori, el candidato presidencial Roberto Sánchez apuntó contra la Cancillería acusándola de 'viciar votos' en esta segunda vuelta electoral