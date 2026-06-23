Roberto Sánchez denuncia fraude en desarrollo y asegura: "No reconoceremos el gobierno de Keiko Fujimori"

23/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

Roberto Sánchez no quiere dar su brazo a torcer tras conocer los resultados casi finales de la segunda vuelta de las elecciones generales 2026. Esta vez, el candidato de Juntos por el Perú denunció la existencia de un presunto fraude en desarrollo si las autoridades electorales finalizan el conteo de los comicios.

Roberto Sánchez no reconocerá gobierno de Keiko Fujimori

Este anuncio se da luego que se presentará nuevamente un recurso de nulidad contra 119 oficinas consulares de votos de peruanos en el extranjero. De acuerdo a sus anteriores pronunciamientos, la cadena de custodia de las valijas diplomáticas habría sido vulnerada por lo que los resultados de estas mesas no estarían del todo claras.

Además, culpó a la ONPE de acceder a un pedido del Ejecutivo de restarle seguridad al proceso de conteo tras realizada la elección. Ante ello, el postulante afirmó que si no se atienden sus reclamos presentados ante el Jurado Nacional de Elecciones, no reconocerán la victoria y eventual gobierno de Keiko Fujimori por los próximos 5 años.

"Nosotros, en esas condiciones de trasgresión a las normas, no reconoceremos el gobierno de la señora Fujimori. Y en esa coherencia, por los votos de los más de 9 millones de ciudadanos, haremos la lucha democrática en el marco de la ley y la constitución", indicó.

🔴 "Nosotros no reconoceremos el gobierno de la señora Fujimori", aseguró Roberto Sánchez. El candidato indicó que se tomó la medida debido a las presuntas irregularidades del voto en el extranjero.



Video: ANP pic.twitter.com/66nGF6plZ8 — Epicentro.TV (@Epicentro_TV) June 23, 2026

Convoca a nueva movilización para este sábado

En esa misma línea, Roberto Sánchez hizo un llamado a los partidarios de Juntos por el Perú para que se lleve a cabo una nueva movilización este sábado 27 de junio en todo el país. Según precisó, la Constitución Política del Perú avala su reclamo por lo que insistirá en alzar su voz de protesta hasta que sus pedidos sean atendidos.

"Llamamos al movimiento social a las fuerzas democráticas a recuperar la democracia para el Perú, a que no tengamos cinco años más de captura de la democracia, instituciones como en el gobierno parlamentario de la señora Fujimori viene ocurriendo. Llamamos a la resistencia democrática a nuestras regiones, a todo el Perú, el día sábado tendremos una jornada nacional de lucha democrática y patriótica en el marco de nuestros derechos", añadió.

Para finalizar, Juntos por el Perú exhortó a las autoridades electorales a detener el proceso final de los comicios y atender sus reclamos para, según indicaron, garantizar la transparencia de la elección.

En resumen, Roberto Sánchez denunció la existencia de un fraude en desarrollo y aseguró que no reconocerá el gobierno de Keiko Fujimori.