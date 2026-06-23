CCL cuestiona a Sánchez y JP por pedidos de nulidad: "Un intento de dilatar la proclamación de resultados"

23/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, Carlos Posada, director institucional de la Cámara de Comercio de Lima, cuestionó los pedidos de nulidad presentados por Roberto Sánchez y Juntos por el Perú. Según indicó, estas acciones serían un intento de dilatar la proclamación de los resultados electorales.

"El señor Sánchez con su equipo de Juntos por el Perú está tratando de dilatar y ha dado un paso, creo yo, bastante temerario, al empezar a cuestionar las trayectorias profesionales de muchas personas, particularmente, del Carlos Pareja", indicó el director institucional de la Cámara de Comercio de Lima.

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