Roberto Sánchez no reconocerá resultados, pese a que antes dijo que sí lo haría: "El proceso no concluye"

23/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

El candidato presidencial Roberto Sánchez sostuvo que la segunda vuelta electoral todavía no ha concluido y aseguró que será el Jurado Nacional de Elecciones es el encargado de resolver las presuntas irregularidades que denuncia su agrupación. Sus declaraciones contrastan con las afirmaciones que brindó semanas atrás, cuando aseguró que respetaría el resultado de las urnas.

Manifestó que no reconocerá resultados

El candidato presidencial Roberto Sánchez aseguró que el proceso todavía no ha concluido y afirmó que existen presuntas afectaciones a la normativa electoral que deberán ser evaluadas por las autoridades competentes.

Durante un diálogo con la un reportero de Exitosa, el también congresista respondió a los cuestionamientos sobre sus anteriores declaraciones, en las que había señalado que respetaría el veredicto de las urnas en caso de no resultar elegido presidente de la República.

Consultado sobre el cambio de posición, Sánchez sostuvo que su agrupación considera que se habrían registrado irregularidades durante el proceso electoral.

"Nosotros creemos que el derecho se ha afectado gravemente en la segunda vuelta nada más, a los procesos que ha sido llevado adelante con esta norma ilegal", manifestó.

Asimismo, remarcó que la etapa electoral todavía no ha culminado y que corresponderá a las autoridades electorales emitir un pronunciamiento definitivo.

"El proceso no concluye. Nosotros estamos observando una afectación grave a la normativa. Eso significa que resuelve el Jurado Nacional de Elecciones", declaró.

🔴🔵🚨 #LOÚLTIMO | Ante la consulta de Exitosa, el candidato presidencial Roberto Sánchez indicó que el proceso de segunda vuelta aún no concluye, y que corresponderá al Jurado Nacional de Elecciones resolver la "afectación grave" que denuncia.



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Sánchez señaló que será el Jurado Nacional de Elecciones la entidad encargada de resolver las denuncias y determinar si existió alguna vulneración a la normativa electoral. Mientras tanto, el escenario político permanece a la expectativa de las decisiones de los organismos electorales, que tendrán la responsabilidad de resolver las controversias y culminar el proceso de proclamación.

Se comprometió a respetar resultados

Roberto Sánchez, visitó los estudios de Exitosa el pasado viernes 5 de junio. Al ser consultado sobre esta cuestión, el aún congresista había dejado en claro que acataría la voz del pueblo en caso no sea elegido como jefe de Estado. Según indicó, tanto él como los integrantes de su partido son demócratas por lo que no caererían en cuestionar lo que arrojen las urnas.

"Lo hemos dicho y me reafirmo, nosotros somos demócratas y la democracia precisamente se respeta. Nosotros nos comprometemos a respetar los resultados electorales, no con ojos cerrados porque tenemos nuestros 90 mil personeros que estarán en cada mesa y llamamos a todas las fuerzas democráticas a que hagamos respetar la transparencia y el voto y sentido popular", indicó.

No obstante, tras conocerse la tendencia de los resultados y la presentación de recursos y observaciones, el candidato ha insistido en que existen hechos que deben ser esclarecidos antes de la proclamación oficial.

Las declaraciones del candidato evidencian la tensión que aún rodea a la segunda vuelta. A la espera de los pronunciamientos oficiales, el desenlace del proceso quedará en manos de las autoridades electorales, cuya decisión será determinante para cerrar esta etapa política del país.