Alberto Tejada platea continuar con el Tren Lima-Chosica: "No es correcto que lo dejemos como chatarra"

24/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El candidato a la alcaldía de Lima por Acción Popular, Alberto Tejada, se mostró a favor de continuar con el proyecto Tren Lima-Chosica que impulsó la administración municipal a cargo del exalcalde Rafael López Aliaga.

Como se recuera, en julio del 2025 llegó al país el primer lote de 30 vagones y locomotoras de Caltrain, provenientes desde Estados Unidos. Sin embargo, un informe de la Contraloría General de la República reveló que fallas técnicas y deterioro en su infraestructura.

Candidato a la MML en contra de que los vagones se conviertan en chatarra

El mencionado proyecto que trajo consigo una serie de enfrentamientos entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Poder Ejecutivo, más precisamente con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, está en la mira del también exburgomaestre de San Borja.

En esa línea, señaló que su plan de continuidad es para darle un nuevo servicio de transporte a los limeños y para que el material no termine convirtiéndose en chatarra en el Parque de la Muralla.

"Yo sí creo que tenemos que andar el tren, guste o no guste, no es correcto que lo dejemos chatarra porque alguien no le gustó como vino el proyecto. Habrá que las coordinaciones con el Ministerio de Transportes, el concesionario existe y si mañana hay que hacer la segunda vía para que exista mayor frecuencia, habrá que hacerla", indicó.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En diálogo con Exitosa, Alberto Tejada, candidato a la Alcaldía de Lima por Acción Popular, planteó dar continuidad al proyecto del tren Lima-Chosica. Señaló que los trenes adquiridos por la comuna no deberían terminar siendo chatarra.



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No obstante, reconoció que el proyecto ha presentado "improvisaciones", así como la Vía Expresa Sur; sin embargo, destacó la "finalidad de la obra" en favor de la población limeña.

Otro candidato a la alcaldía de Lima a favor de continuar el proyecto

Quien mostró una posición similar fue el también candidato a la alcaldía de Lima por Podemos Perú, Daniel Urresti, al señalar que en un hipotético gobierno suyo impulsará la continuación del proyecto de transporte masivo.

"Cuando sea el alcalde de Lima de todas maneras vamos a impulsar ello porque el avión ya está acá. Entonces vamos a tener que ponernos de acuerdo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y con ATU, que es a quien corresponde el tema de transporte. Si la municipalidad tiene que poner de sus fondos para que esto se logre, pues lo pondremos. Tenemos que lograr que funcione y tenemos que culminar todas esas obras que están a medio hacer", puntualizó.

Del mismo modo, el también extitular del Mininter reconoció que se cometió un error al traer los vagones a la capital sin haber culminado las obras necesarias para que este pueda iniciar funciones.

"Ahí hubo un error inicial, es como comprar un avión sin tener aeropuerto y sin hangar donde guardarlo. Eso hicieron, trajeron un tren sin tener las vías habilitadas, sin tener estaciones, pero ya está el tren acá y tenemos que acabarlo", aseveró.

A poco más de las elecciones regionales y municipales, algunos candidatos a la MML ya empiezan a mostrar sus posturas sobre las obras realizadas por la gestión saliente que lidera actualmente Renzo Reggiardo.