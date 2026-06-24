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A favor del proyecto

Alberto Tejada platea continuar con el Tren Lima-Chosica: "No es correcto que lo dejemos como chatarra"

En diálogo con Exitosa, Alberto Tejada, candidato a la alcaldía de Lima por Acción Popular, planteó dar continuidad al proyecto del tren Lima-Chosica.

24/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 24/06/2026

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El candidato a la alcaldía de Lima por Acción Popular, Alberto Tejada, se mostró a favor de continuar con el proyecto Tren Lima-Chosica que impulsó la administración municipal a cargo del exalcalde Rafael López Aliaga.

Como se recuera, en julio del 2025 llegó al país el primer lote de 30 vagones y locomotoras de Caltrain, provenientes desde Estados Unidos. Sin embargo, un informe de la Contraloría General de la República reveló que fallas técnicas y deterioro en su infraestructura. 

Candidato a la MML en contra de que los vagones se conviertan en chatarra

El mencionado proyecto que trajo consigo una serie de enfrentamientos entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Poder Ejecutivo, más precisamente con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, está en la mira del también exburgomaestre de San Borja.

En esa línea, señaló que su plan de continuidad es para darle un nuevo servicio de transporte a los limeños y para que el material no termine convirtiéndose en chatarra en el Parque de la Muralla.

"Yo sí creo que tenemos que andar el tren, guste o no guste, no es correcto que lo dejemos chatarra porque alguien no le gustó como vino el proyecto. Habrá que las coordinaciones con el Ministerio de Transportes, el concesionario existe y si mañana hay que hacer la segunda vía para que exista mayor frecuencia, habrá que hacerla", indicó.

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No obstante, reconoció que el proyecto ha presentado "improvisaciones", así como la Vía Expresa Sur; sin embargo, destacó la "finalidad de la obra" en favor de la población limeña. 

Otro candidato a la alcaldía de Lima a favor de continuar el proyecto

Quien mostró una posición similar fue el también candidato a la alcaldía de Lima por Podemos Perú, Daniel Urresti, al señalar que en un hipotético gobierno suyo impulsará la continuación del proyecto de transporte masivo. 

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"Cuando sea el alcalde de Lima de todas maneras vamos a impulsar ello porque el avión ya está acá. Entonces vamos a tener que ponernos de acuerdo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y con ATU, que es a quien corresponde el tema de transporte. Si la municipalidad tiene que poner de sus fondos para que esto se logre, pues lo pondremos. Tenemos que lograr que funcione y tenemos que culminar todas esas obras que están a medio hacer", puntualizó.

Del mismo modo, el también extitular del Mininter reconoció que se cometió un error al traer los vagones a la capital sin haber culminado las obras necesarias para que este pueda iniciar funciones. 

"Ahí hubo un error inicial, es como comprar un avión sin tener aeropuerto y sin hangar donde guardarlo. Eso hicieron, trajeron un tren sin tener las vías habilitadas, sin tener estaciones, pero ya está el tren acá y tenemos que acabarlo", aseveró.

A poco más de las elecciones regionales y municipales, algunos candidatos a la MML ya empiezan a mostrar sus posturas sobre las obras realizadas por la gestión saliente que lidera actualmente Renzo Reggiardo.

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