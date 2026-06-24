Terremoto de 6.9 sacude el norte de Japón: ¿Se activa alerta de tsunami en Perú?

24/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un terremoto de magnitud 6.9 sacudió este miércoles el norte de Japón y volvió a poner en alerta a una población acostumbrada a convivir con la actividad sísmica. El movimiento telúrico se registró frente a las costas de la prefectura de Iwate y fue percibido con fuerza en varias regiones del país, incluida la capital, Tokio.

Según los reportes preliminares, el sismo tuvo una profundidad aproximada de 50 kilómetros y generó momentos de tensión entre los habitantes de las zonas más cercanas al epicentro. En algunas localidades de la prefectura de Aomori, la intensidad alcanzó el nivel 6 en la escala sísmica japonesa, una de las más utilizadas para medir los efectos de los temblores en la superficie.

Sismo no dejó víctima hasta el momento

A pesar de la magnitud del evento, las autoridades descartaron el riesgo de tsunami tras realizar las primeras evaluaciones. Además, los sistemas de emergencia se activaron de inmediato para supervisar la situación y garantizar la seguridad de la población. Hasta el momento, no se han reportado víctimas ni daños materiales de consideración.

Como medida preventiva, los servicios del tren bala Shinkansen fueron suspendidos temporalmente mientras se efectuaban inspecciones en las vías e infraestructuras. De igual forma, equipos especializados revisaron las instalaciones nucleares ubicadas en la prefectura de Aomori con el fin de descartar cualquier anomalía relacionada con el movimiento sísmico.

Las imágenes difundidas por medios locales mostraron que varias ciudades continuaron con relativa normalidad pocas horas después del temblor. El tránsito vehicular, los servicios públicos y las actividades cotidianas se desarrollaron sin mayores alteraciones, reflejando la capacidad de respuesta que caracteriza al país frente a este tipo de fenómenos.

Japón se encuentra sobre el Anillo de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad tectónica del planeta. Por ello, cuenta con estrictas normas de construcción y avanzados sistemas de prevención que le permiten enfrentar con mayor eficacia eventos sísmicos de gran magnitud, reduciendo riesgos para millones de personas.

¿Qué se sabe sobre la alerta de tsunami en Perú?

Tras el terremoto de magnitud 6.9 registrado frente a la costa noreste de Japón, la Marina de Guerra del Perú informó que no existe riesgo de tsunami para el litoral peruano. A través del Centro Nacional de Alerta de Tsunamis (CNAT), las autoridades señalaron que el evento sísmico no reúne las condiciones necesarias para generar olas de gran impacto que puedan cruzar el océano Pacífico.

De acuerdo con los reportes oficiales, el epicentro del movimiento telúrico se ubicó en el mar, a 35 kilómetros al este-noreste de la ciudad de Kuji, en Japón, y a una profundidad de 51,71 kilómetros. Sin embargo, los especialistas determinaron que la energía liberada no fue suficiente para producir un tsunami de alcance transoceánico.

Mientras tanto, la Dirección de Hidrografía y Navegación mantiene la vigilancia permanente de las estaciones mareográficas instaladas en la costa peruana. Asimismo, las autoridades recordaron a la población la importancia de conocer las rutas de evacuación, identificar zonas seguras y contar con una mochila de emergencia, medidas fundamentales para responder de manera adecuada ante cualquier eventualidad relacionada con fenómenos naturales.

Es así qe, el sismo de magnitud 6.9 volvió a evidenciar la constante actividad sísmica que enfrenta Japón debido a su ubicación en el Anillo de Fuego del Pacífico. Aunque no dejó daños graves ni generó tsunami, el evento activó protocolos de prevención y monitoreo tanto en territorio japonés como en otros países de la cuenca del Pacífico.