Alcalde de Jesús María respalda posible toque de queda en Lima y Callao: "Siguen habiendo muertos"

Pese al estado de emergencia decretado desde hace días, los ataques por sicariato y extorsión se siguen dando en todo Lima y Callao. A raíz de ello, las más altas autoridades del Ejecutivo analizan radicalizar la medida e instaurar un toque de queda para que las fuerza del orden tengan mayor margen de acción.

Alcalde de Jesús María respalda posible toque de queda

Sin embargo, otras voces han salido a rechazar esta opción señalando que no es necesario y que incluso sería perjudicial ya que en los próximos días se darán una serie de presentaciones artísticas en distintos puntos de la capital y el primer puerto.

Sin embargo, para el alcalde de Jesús María esto no debería ser ningún atenuante ya que la seguridad de las personas es prioridad para el gobierno. El burgomaestre Jesús Gálvez dejó en claro que los hechos delictivos han continuado a pesar de que se decretara el estado de emergencia por lo que el siguiente paso debería ser el toque de queda en Lima y Callao y así evitar un evento parecido al que sufrió Agua Marina semanas atrás.

"No tenemos tiempo de evaluar. Siguen habiendo muertos, siguen habiendo robos, sigue habiendo extorsión y sicariato. Tenemos que sacrificarnos todos, no puede ser que estemos pensando en conciertos para el 31 de octubre por Halloween o por el día de la canción criolla en donde vamos a tener gente aglomerada en espectáculos público y ahí puede aparecer un desadaptado que le meta un balazo a un artista", indicó en Canal N.

Confía en José Jerí

De acuerdo a su parecer, José Jerí y sus ministros cuentan con la capacidad necesaria para llevar adelante al país durante los próximos meses hasta permitir un cambio de mando con tranquilidad el próximo 28 de julio del 2026.

"Cuando tú comienza a asumir un cargo como lo está haciendo con su juventud y temple y comienzas a escuchar a los iluminados que comienzan a rodearte por atrás, comienzas a bajar tus revoluciones y a perder tu poder de decisión. Debemos permitir que con este grupo de ministros jóvenes y técnicos y con este presidente que tiene toda la efervescencia para darnos la tranquilidad de llegar a las elecciones", añadió.

De esta manera, el alcalde de Jesús María, Jesús Gálvez, respaldó un posible toque de queda en Lima y Callao ya que a pesar del estado de emergencia los hechos delictivos han continuado.