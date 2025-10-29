Poder Judicial ordena a Rutas de Lima suspender el cobro de peajes de Villa El Salvador y Punta Negra

29/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

El Juzgado de Investigación Preparatoria de Pachacamac ordenó a Rutas de Lima suspender el cobro de peajes en Villa El Salvador y Punta Negra, luego de declarar fundada en parte la demanda de hábeas corpus de la Municipalidad de Santa María del Mar.

Se suspende cobro de peajes

La decisión fue dictada por la jueza Merari Trujillo Padilla. En la resolución se señala que el Juzgado actúa como juez constitucional para restituir el derecho al libre tránsito, ordenando además que la empresa concesionaria se abstenga de operar los cobros hasta que se cumplan ciertas condiciones, bajo apercibimiento de sanciones de multa en caso de incumplimiento.

Se estima que en el sur, la recaudación de peajes movía aproximadamente 130 millones de dólares anuales, lo que muestra la magnitud económica de la concesión y el impacto al bolsillo de los distritos del lugar.

Todo se vio intensificado cuando en junio del 2025, la Municipalidad de Santa María del Mar y Rutas de Lima se enfrentaron por la continuidad o anulación de seis estaciones de peaje en la Panamericana Sur. La crítica principal se daba en si cumplía la obligación contractual que exige disponer vías alternas al cobro, en resguardo del derecho al libre tránsito.

Antecedente en Puente Piedra

La medida se da en el marco del precedente que dejó el Tribunal Constitucional en el fallo publicado en marzo del 2024, en el que ordenó a Rutas de Lima suspender el cobro del peaje en el tramo de Puente Piedra por vulnerar el derecho fundamental al libre tránsito de los residentes de dicho distrito y los usuarios de la vía concesionada.

Como se recuerda, la ciudadanía venía criticando el cobro de peajes por la empresa Rutas de Lima, al considerar la falta de rutas alternativas, pues se provocaba que los usuarios se vean obligados a pasar por la vía concesionada.

En lo sucedido en Puente Piedra, el TC no cuestionó el contrato de concesión, sino los efectos de la implementación a falta de vías alternas, que provocaban que los residentes tomen rutas extensas y poco prácticas para desplazarse dentro de su distrito.

Con esta medida, Rutas de Lima de Lima deberá detener el cobro en los peajes de Villa El Salvador y Punta Negra hasta que se garantice la libre circulación o se establezcan vías alternas adecuadas. Sin embargo, queda abierta la posibilidad de apelación por parte de la empresa, de lo contrario deberán cumplir y se verá que plazos manejará el Juzgado con el fin de supervisar el cumplimiento de la orden.