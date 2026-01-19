PNP implementará botón de pánico y atención inmediata a víctimas de extorsión en transporte

19/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Como parte de las medidas establecidas por el Gobierno para salvaguardar la seguridad de las víctimas de los atentados al interior de las unidades de transporte público, la Policía Nacional del Perú (PNP) implementará un botón de pánico antiextorsión para proteger su identidad.

Es importante mencionar, que esta es una de las disposiciones complementarias establecidas a la Ley N.º 32490, Ley que establece medidas extraordinarias contra los delitos de extorsión y sicariato en las empresas de transporte público y transporte de mercancías, publicada el domingo 18 de enero vía Decreto Supremo N.º 009-2026-PCM.

Medidas en favor de las víctimas

De acuerdo con lo señalado por el Ejecutivo, la PNP implementará mecanismos de protección a las víctimas, a fin de darles atención inmediata cuando ocurran incidentes delictivos durante su traslado. A la ya puesta en marcha de un botón de pánico antiextorsión, la PNP también se encargará de las siguientes acciones:

Reserva de la información de la denuncia y de la identidad del denunciante.

Canal telefónico de orientación al ciudadano.

Patrullaje focalizado.

Asimismo, en el marco de sus planes operativos, desarrollará otros mecanismos de protección preventivos para pasajeros, propietarios, conductores y familiares amenazados. Dichas acciones serán informadas trimestralmente por la institución.

Entrada en vigencia en 30 días calendario

Continuando con las medidas a cargo de la Policía Nacional, en el marco de sus planes operativos y mapa del delito, implementa centros de comando y patrullajes focalizados, con participación de las unidades especializadas en extorsión y sicariato.

Del mismo modo, para el cumplimiento de sus funciones, se integrará al Sistema de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo, Cibernética e Inteligencia (C5i) o el que haga sus veces; asimismo, los distintos niveles de gobierno deberán brindar acceso en tiempo real a sus sistemas de videovigilancia o sistemas equivalentes.

Por su parte, el Ministerio Público, a través de las fiscalías especializadas en extorsión y sicariato, deberán articular permanentemente con las unidades especializadas de la Policía Nacional del Perú sobre dicha materia.

Cabe señalar, que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en coordinación con la Policía Nacional del Perú, y en el plazo de 30 días calendario de la vigencia de la presente norma, aprueba el protocolo del sistema de alerta y control de información extorsiva.

Desde el Gobierno continúan adoptando medidas para proteger a las víctimas de dos de los principales flagelos que atentan a diario al transporte público de Lima y Callao.