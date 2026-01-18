Alerta por lluvias: Gobierno declara estado de emergencia en Lima, Piura y otras seis regiones del Perú

18/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención! Este domingo 18 de enero, el Gobierno declaró estado de emergencia en un total de 134 distritos de varias provincias de Lima y otros siete departamentos del Perú, al encontrarse en peligro inminente ante intensas lluvias. Conoce si tu distrito está en riesgo.

134 distritos en riesgo por lluvias

La medida durará 60 días calendario y busca ejecutar acciones inmediatas y necesarias de reducción del riesgo existente, clasificado como muy alto. También permitirá llevar a cabo medidas de respuesta y rehabilitación que correspondan.

El documento publicado en el boletín Normas Legales del Diario El Peruano, señala que tanto los gobiernos regionales de los departamentos señalados como los gobiernos locales comprendidos, ejecutarán las medidas y acciones pertinentes.

Estas serán efectuadas con la coordinación técnica y seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

Del estado de emergencia participarán los ministerios de Defensa, Interior, Desarrollo Agrario y Riego, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Educación, Transportes y Comunicaciones, Energía y Minas, Mujer y Poblaciones Vulnerables, y Desarrollo e Inclusión Social.

La norma lleva la firma del presidente de la República José Jerí, con el refrendo del premier Ernesto Álvarez y los titulares de las carteras ministeriales señaladas.

¿Qué departamentos están en emergencia por riesgo ante lluvias?

De acuerdo al Decreto Supremo Nº 005-2026-PCM, estos son los distritos declarados en estado de emergencia por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales:

Lima : Canta, Cañete, Huarochirí, Huaura, Lima (Carabayllo, Chaclacayo, Cieneguilla, Lurigancho, SJL) y Yauyos.

: Ayabaca, Huancabamba, Morropon, Paita, Piura, Sechura y Sullana.

: Ayabaca, Huancabamba, Morropon, Paita, Piura, Sechura y Sullana. Áncash : Aija, Bolognesi, Carhuaz, Casma, Huarmey, Huaylas, Mariscal Luzuriaga, Ocros, Pallasca, Recuay, Santa y Yungay.

: Aija, Bolognesi, Carhuaz, Casma, Huarmey, Huaylas, Mariscal Luzuriaga, Ocros, Pallasca, Recuay, Santa y Yungay. Ica : Ica y Pisco.

: Ica y Pisco. La Libertad : Ascope, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco, Trujillo y Virú.

: Ascope, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco, Trujillo y Virú. Lambayeque : Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque.

: Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque. Moquegua : Mariscal Nieto.

: Mariscal Nieto. Tumbes: Tumbes y Zarumilla.

Recomendaciones del Indeci ante lluvias intensas

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) dividió sus recomendaciones a la ciudadanía según etapas:

Antes de la emergencia:

Elabora tu plan familiar de emergencia e infórmate sobre cuáles son las zonas más vulnerables de tu comunidad o aquellas afectadas recurrentemente en la temporada de lluvias intensas.

de emergencia e infórmate sobre cuáles son las de tu comunidad o aquellas afectadas recurrentemente en la temporada de lluvias intensas. No habites zonas expuestas a inundaciones, huaicos y otros peligros.

Durante la emergencia:

Pon en práctica tu plan familiar de emergencia.

tu plan familiar de emergencia. Si es necesario, evacúa inmediatamente a zonas seguras con tu mochila para emergencia. De preferencia, usa tu mascarilla.

inmediatamente a zonas seguras con tu mochila para emergencia. De preferencia, usa tu mascarilla. Aléjate y no cruces zonas inundadas, ríos, cauces de quebradas o laderas de cerros en la costa y la sierra.

Mantente alejado y no cruces zonas inundadas, ríos, cauces de quebradas o laderas del monte en la selva.

Además, instó a participar en labores de rehabilitación apoyando a las personas damnificadas o afectadas en organización con vecinos y autoridades, prestando especial atención a personas con discapacidad, adultas mayores o niñas y niños que lo requieran.