Política
Mensaje de madrugada

José Jerí pide disculpas tras reunión con empresario chino: "No me permitiré cometer nuevamente un error"

La madrugada del domingo, el presidente Jerí se disculpó tras su reunión clandestina con empresario chino y atribuyó las críticas a la "sensibilidad" del país por "situaciones recientes con expresidentes".

José Jerí se pronuncia de madrugada sobre reunión con empresario chino. Composición Exitosa

18/01/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 18/01/2026

Esta madrugada, el presidente de la República, José Jerí, emitió un pronunciamiento oficial sobre su reunión clandestina con el empresario chino Zhihua Yang en un chifa, donde pidió disculpas a la opinión pública "por la manera que lo hice, encapuchado".

Atribuye cuestionamientos a "sensibilidad generada por expresidentes"

A través de un video difundido este domingo 18 de enero, alrededor de las 2 de la mañana, el mandatario habló desde Palacio de Gobierno y ofreció detalles acerca del cuestionado encuentro del pasado 26 de diciembre del 2025.

"Siendo feriado, en un horario de atención habitual y prudente, y luego de conversar y coordinar con el ministro Tiburcio y mi escolta, los invité a cenar en el chifa del señor Johnny, a quien conozco de tiempo atrás", relató.

Indicó que su salida a cenar "no tuvo contenido irregular o de similar naturaleza", que el empresario no le pidió ningún "apoyo o que interceda por él" y que, de haber sido el caso, hubiera "cortado todo vínculo".

También reiteró que, durante la reunión, se coordinó el evento de la amistad Perú-China a celebrarse en febrero.

Sin embargo, lejos de detallar la razón que lo motivó a esconderse, Jerí atribuyó los severos cuestionamientos en su contra en los últimos días a la "sensibilidad" generalizada en la población debido a actos de expresidentes.

"Debo reconocer que, en nuestro país, han habido situaciones recientes con expresidentes y que aun genera sensibilidad en la opinión pública y que ha dado pie a que se vincule mi salida en la noche a comer, con episodios pasados", afirmó.

Pidió disculpas por presentarse encapuchado en chifa

En ese sentido, el presidente interino aseguró que "hay que saber reconocer los errores" y ofreció disculpas públicas por haber ingresado encapuchado al local, generando "la creación de historias irreales" sobre su comportamiento.

Jerí se comprometió en no cometer otro error y en colaborar con las investigaciones derivadas del polémico hecho "dando la cara sin esconderme", esto debido a la posibilidad de que se le cite en la Comisión de Fiscalización del Congreso.

"Sabiendo que todos los peruanos quieren votar con esperanza y optimismo, no me permitiré cometer nuevamente un error de este tipo, que debilite la confianza y expectativa en el Gobierno", prometió.

Nuevamente, el jefe de Estado instó a que este hecho "no siga distrayendo la agenda principal" y a que los ciudadanos tengan la capacidad de "saber elegir" a las próximas autoridades estas Elecciones 2026.

