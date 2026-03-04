Alias 'Cocinero', presunto cabecilla de Los Pulpos, fue LIBERADO por segunda vez pese a confesar delitos

04/03/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Este miércoles, el Poder Judicial de la región La Libertad liberó por segunda vez a Armando Roberto Barros Cruz, alias 'Cocinero', presunto cabecilla de la banda criminal Los Pulpos, pese a haber confesado sus delitos. El hecho ha vuelto a sembrar temor en la zona por eventuales reincidencias.

'Cocinero' confesó al menos cinco secuestros, pero jueza ordenó excarcelación

La liberación ocurrió tras su detención en flagrancia el pasado 25 de febrero, por tenencia ilegal de armas y explosivos. Hoy, la jueza Clariluzmila Chiroque Bazán ordenó su excarcelación, a pesar de que, según información policial, Barros confesó haber participado en, al menos, cinco secuestros atribuidos a la organzación criminal en mención.

Esto se da pese a los operativos ejecutados por la Policía Nacional del Perú (PNP) para desarticular la red delictiva. Por ello, la indignación no solo es propia de los pobladores, sino de los propios efectivos, especialmente de la DIVINCRI La Libertad.

El coronel Luis Burgos, jefe de la unidad policial, cuestionó públicamente la medida, argumentando que existían evidencias, como confesiones y datos en su teléfono, que lo vinculan a secuestros, asesinatos y otros delitos graves atribuidos a Los Pulpos

Incluso, la Fiscalía había solicitado prisión preventiva por nueve meses y ampliación de la detención de 'Cocinero', pero la jueza Chiroque evaluó los elementos, incluyendo supuestas inconsistencias en actas policiales y videos de la intervención, y decidió su libertad por segunda vez.

Fuentes policiales señalaron que la captura de 'Cocinero' formó parte de un conjunto de acciones estratégicas destinadas a debilitar la estructura de Los Pulpos.

Hasta el momento, no se han emitido pronunciamientos oficiales por parte del PJ respecto a los fundamentos detallados de la resolución. En tanto, la ciudadanía exige respuestas claras y acciones firmes frente a la criminalidad que afecta a la región.

PNP capturó a brazo armado de 'Los Pulpos' en Alto Trujillo

El pasado 21 de febrero, la PNP capturó a alias 'Ángel', presunto brazo armado de la organización criminal denominada 'Los Pulpos', quienes operan en distintas zonas de Trujillo. Según se conoció, durante su detención, las autoridades incautaron artefactos explosivos y demás elementos.

Mediante su cuenta oficial de 'X', el Ministerio del Interior (Mininter) realizó la publicación de un video en donde se evidencia la captura del sujeto identificado como Luis Ángel Criollo Molina.

