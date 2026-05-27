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Precaución en la población

¡Alerta en Perú! IGP ADVIERTE posible terremoto de MAGNITUD 8.8: Conoce que distritos serían los más afectados

Luego de los sismos que viene ocurriendo en el país, el IGP alertó sobre un posible terremoto que provocaría daños en distintos distritos de la capital.

IGP alerta sobre posible terremoto
IGP alerta sobre posible terremoto (Difusión)

27/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 28/05/2026

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Tras los recientes movimientos telúricos, el Instituto Geofísico del Perú ha revelado importantes datos por medio de uno de sus representantes para alertar a la población ante un posible terremoto de magnitud mayor a 8 puntos, un hecho que causaría grandes daños en el territorio nacional y a la población.

Evento sísmico de importante magnitud 

Según lo informado recientemente por Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú advirtió sobre la existencia de una investigación que revelaría la posibilidad de un terremoto de magnitud 8.8 que se suscitaría frente a la costa central, al sur del país debido a la extensa acumulación tectónica en una gran zona frente a la capital, declaraciones que rápidamente han generado alarma.

Estudios identificaron un tramo de aproximadamente 400 kilómetros donde las placas tectónicas permanecen 'acopladas'
Estudios identificaron un tramo de aproximadamente 400 kilómetros donde las placas tectónicas permanecen 'acopladas'

La zona que conformarían estos 400 km se extiende entre Nazca y Chala, con una posible repercusión en regiones de la costa del sur como Moquegua y Tacna. Asimismo, según el especialista, la costa del país tiene una concentración histórica con los sismos más devastadores en el Perú.

¿Cuáles serían los distritos más propensos ante un terremoto en Lima?

Para poder identificar estos lugares, se han realizado investigaciones teniendo en cuenta los suelos, laderas o construcciones

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  • San Juan de Lurigancho
  • Villa María del Triunfo
  • Villa El Salvador
  • Comas
  • Independencia
  • Ventanilla
  • Ancón
  • Santa Rosa
  • Ate
  • Laderas de Carabayllo
  • Chorrillos (especialmente las zonas cercanas al Pantano de Villa)

¿Qué medidas deberían tener la población ante un posible sismo?

Como parte de los protocolos de prevención ante un movimiento telúrico, las instituciones correspondientes instaron a la población a preparar su mochila de emergencia que contenga elementos de primera necesidad ante un terromoto de gran magnitud, ubicar las salidas de emergencia en sus viviendas o lugares de trabajo y mantener la calma.

Además, una medida relevante dentro de las recomendaciones de las organizaciones es realizar un acuerdo con las personas que se encuentran nuestra vivienda con la finalidad de acordar puntos de encuentro y establecer responsabilidades ante un suceso, como designar que integrante cerrará las llaves de gas y agua a manera de prevención luego de un sismo de gran magnitud.

En ese sentido, con este aviso, el Instituto Geofísico del Perú reafirma su preocupación por el bienestar del Perú y la población ante un posible terremoto que tenga una magnitud considerable que genere pérdidas importantes en viviendas, establecimientos y grupos humanos.

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