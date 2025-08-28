Alianza Lima recibe millonaria multa de Indecopi por el 'apagón' en la final de la Liga 1 2023

28/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Alianza Lima acaba de recibir un duro golpe luego que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) emitiera su sanción final respecto al 'apagón' ocurrido en Matute tras la final de la Liga 1 2023 ante Universitario de Deportes.

A través de un comunicado, la entidad adscrita a la PCM acusó al elenco íntimo de poner en riesgo a los miles de hinchas que acudieron al Estadio Alejandro Villanueva cuando aún se encontraban en sus ubicaciones. Por ello, el club tendrá que pagar más de 2 millones 400 mil soles por este lamentable incidente.

"Impuso una multa de 450 UIT, equivalente a S/ 2 407 500, al Club Alianza Lima por apagar, sin justificación y de manera no coordinada, la iluminación principal del campo y las tribunas del Estadio Alejandro Villanueva "Matute" durante la final de la Liga 1 Betsson 2023, exponiendo a un riesgo injustificado a más de 26 mil asistentes", indicaron.

Indecopi impone millonaria multa a Alianza Lima

Como se recuerda, en julio del 2024 Indecopi había fallado en primera instancia castigando a Alianza Lima con un suma económica aún mayor. Sin embargo, la directiva apeló este fallo asegurando que había sido desmedida. Ahora, la Sala Especializada en Protección al Consumidor de la entidad falló de manera definitiva sobre los hechos ocurridos aquel 8 de noviembre en el Estadio Alejandro Villanueva.

En otra parte de esta nota de prensa, el organismo deja en claro que, luego de apagar las luces tras el final del partido, el club se negó al pedido de la Policía Nacional, Fiscalía y FPF de volver a encender las mismas en aras de salvaguardar la seguridad de todos los hinchas.

"Este accionar generó una oscuridad generalizada que expuso a los asistentes a condiciones de inseguridad, favoreciendo hechos como el lanzamiento de bengalas encendidas e intentos de invasión del campo de juego", agregaron.

Noticia en desarrollo...