Alza de peajes: Realizarán plantón ante el TC para exigir que "resuelva a favor de los vecinos de Lima Norte"

En diálogo con Exitosa, el alcalde de Ancón, Samuel Daza, anunció que mañana, miércoles 24 de enero, se realizarán un plantón frente a la sede del Tribunal Constitucional (TC) a fin de exigirle que "resuelva a favor de los vecinos de Lima Norte", ello en el marco del anunciado incremento del precio de los peajes.

En conversación con el programa "Exitosa Te Escucha" conducido por Katyusca Torres Aybar y Pedro Paredes, el burgomaestre apuntó que el peaje vulnera el derecho de libre tránsito de los vecinos de Lima Norte.

"Mañana vamos a estar a partir de las 9:00 a.m. Exigirle al TC que se pronuncie de una vez por todas respecto a este peaje y vea la causa que es justa. Vulnera nuestros derechos al libre tránsito. No estamos en contra de la inversión privada (...) Vamos a estar pidiéndole que resuelva a favor de los vecinos de Lima Norte", declaró.

Asimismo, Daza Taype aseguró que están obligados a pasar por un peaje que "nunca" pidieron y criticó que no exista ninguna vía alterna para ingresar a los distritos del norte de Lima.

"Nosotros estamos obligados a pasar por el peaje. No existe ninguna vía alterna al respecto. El libre tránsito para los vecinos de Lima Norte no existe (...) Aún pagando el incremento del peaje, el tiempo es muy largo. No existe la infraestructura vial que permita que los ciudadanos perdamos menos tiempo en las vías", agregó.