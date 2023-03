Ana Jara: "Para mí, Jonathan Maicelo ha incurrido en apología al delito de violación sexual"

27/03/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, la exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana Jara, expresó su rechazo al reconocido boxeador, Jonathan Maicelo, quien habría incurrido en apología al delito de violación sexual por apoyar las declaraciones de Einer Gilbert Alva León, alias "Makanaky", quien reveló en su programa que habría sido partícipe de un acto de violencia sexual.

"Nos estamos acostumbrando a ser permisivos con los delitos en el Perú y más aún con este tipo de delitos que son los más aborrecibles, la violencia sexual (...) reírse y normalizar es también cometer un delito. El código penal es muy claro. Para mí, Jonathan Maicelo ha incurrido en apología al delito de violación sexual", declaró para nuestro medio.

Exministra de la Mujer califica de repudiable lo revelado por "Makanaky"

Si bien para la exfuncionaria la revelación del delito es "repudiable", también lo es que se normalice este tipo de conversaciones, que en tanto, son violentas. Ana Jara recordó que el delito de violación sexual puede llevar hasta 20 años de cárcel, y que esto también es para los partícipes.

"¿Qué es lo que tiene este señor (Maicelo) en la cabeza? Es un hombre violento que también ha sido denunciado por muchos programas de televisión porque hace espectáculos en discotecas en donde enfrenta a las mujeres a punta de golpes para poder llevarse un premio. Tiene la violencia interiorizada pero ir a estos extremos es repudiable, tanto para el violador, los que participaron de la violación de la niña y el entrevistador", recalcó la extitular del Ministerio de la Mujer.

¿Qué dijo Makanaky?

En la última entrevista del programa "Cha' Kalato" de Jonathan Maicelo publicado en Youtube, el tiktoker Einer Alva León "Makanaky" contó cómo fue el inicio de su vida sexual a sus 15 años. La audiencia se sintió indignada tras enterarse que el polémico creador de contenido forzó a una menor a tener relaciones sexuales con él.

"Fue a los 15 años, con una chibola. (Mis amigos) Me dijeron: '¿Quieres debutar?, pero ella no quiere, a la fuerza lo vamos a hacer'. No quiso dejarse y mis amigos, como son 'fríos', la cogieron (...). No ha sido una violación, no sé. Nada, yo no he violado, mis amigos me dijeron porque ellos son 'fríos de fríos'", contó Makanaky.

Jonathan Maicelo se mostró sorprendido con lo contado y le cuestionó si se trataría de una violación, pero el tiktoker intentó justificarse indicando que fue idea de sus compañeros de colegio.

Confesión de Makanaky

Tiktoker Makanaky confesó que junto a sus amigos forzaron a una menor a tener relaciones sexuales con él.

El rechazo a las declaraciones del creador de contenido "Makanaky" se esta haciendo notar a través de las redes sociales, en donde los cibernautas instan a las autoridades a atender el caso.