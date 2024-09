Andrés Hurtado y la vez que intentó defender sus MILLONARIOS ingresos en TV nacional

Andrés Hurtado se encuentra detenido preliminarmente tras ser acusado de tráfico de influencias, cohecho y lavado de activos. En ese sentido, se difundió un video de la vez en la que el expresentador de TV intentó defender sus exorbitantes ingresos en su propio programa.

Durante una pasada emisión de 'Porque Hoy Es Sábado Con Andrés', el entonces conductor, Andrés Hurtado, tuvo como invitado a nada más y nada menos que al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.

Sin embargo, algo que llamó la atención fue que en medio de la conversación con el burgomaestre, el popular 'Chibolín' buscó defender la legalidad de sus ingresos, afirmando que todo lo que tenía era gracias a su trabajo en la televisión y que "solo Dios" sabía que jamás recibió dinero de forma ilícita.

"Dios sabe que no he recibido ni un sol, ni un sol. Mi jefe en el canal y todos, gracias a Dios, saben eso. Quieran o no, pueden revisar por debajo y nunca pasó eso. Vivo de mi programa", dijo Hurtado Grados en el año 2023, mientras conducía su programa.