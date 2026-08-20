Gobierno de Keiko Fujimori encontró "un retraso absoluto" en obras de prevención del fenómeno El Niño, afirma Galarreta

20/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

Durante la exposición de la política general del Gobierno de Keiko Fujimori ante la Cámara de Diputados del Congreso, el primer ministro, Luis Galarreta, mencionó que existe un "retraso absoluto" en las obras de prevención frente al fenómeno de El Niño, un cambio climatológico de magnitud que llegará al país los siguientes meses.

Luis Galarreta afirma que Gobierno antecesor no realizó acciones de prevención contra el fenómeno El Niño

Esta mañana, el premier Luis Galarreta presentó los cinco ejes de la política general de Gobierno 2026-2031, en los que se considera: seguridad ciudadana, prevención de desastres, desarrollo de las personas, productividad y empleo formal, y fortalecimiento de la gobernabilidad democrática.

Asimismo, al abordar el tema climatológico, Luis Galarreta mencionó que los dirigentes anteriores no realizaron los trabajos necesarios de prevención ante el eventual fenómeno El Niño que, atacará al país ferozmente los próximos meses.

"En estos primeros días de nuestro gobierno hemos encontrado un retraso absoluto en obras de prevención del Fenómeno El Niño, geomallas abandonadas, nulo mantenimiento a carretera o caminos rurales, alcaldes que nunca tuvieron presupuesto completo para sus acciones de prevención", afirmó el premier.

¿Cuáles son las acciones que realiza el actual Gobierno ante el fenómeno El Niño?

Desde que el Gobierno de Keiko Fujimori tomó el mando, se han venido reportando visitas a distintas regiones del país en la que se realizan trabajos de descolmatación de ríos con la finalidad que no haya un desborde de gran magnitud ante la llegada de la temporada de lluvias por el fenómeno El Niño.

"La Comisión ya tiene una primera tarea de escala nacional: intervenir los puntos críticos que concentran el riesgo frente a lluvias, desbordes e inundaciones. Se han priorizado 536 puntos críticos que requieren limpieza de cauces y descolmatación", manifestó Luis Galarreta.

Asimismo, se precisó la importancia en acelerar cada una de las acciones en la zona norte, dado que se requieren realizar medidas en simultáneo para que se contrarresten los posibles daños.

"La prioridad operativa es acelerar estas intervenciones desde el norte hacia las zonas más expuestas de la costa, articulando maquinaria, presupuesto, capacidades técnicas y presencia territorial. Cada cauce limpiado a tiempo, cada quebrada atendida y cada defensa reforzada reduce el costo humano y económico de la emergencia", expuso.

Finalmente, las declaraciones del premier Luis Galarreta, representante del Gobierno de Keiko Fujimori se dan en un contexto ante la eventual llegada del fenómeno El Niño y afirmó que, se encontró "un retraso absoluto" en las obras de prevención.