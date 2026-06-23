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Asalto a cambista en Jirón de la Unión: Delincuente detenido registraba más de 10 antecedentes por delitos graves

Walter Stuart Trujillo Ramírez, responsable de la balacera en el Jirón de la Unión, arrastraba procesos anteriores por delitos como homicidio, tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas.

Delincuente capturado registraba más de una decena de antecedentes.
Delincuente capturado registraba más de una decena de antecedentes. (PNP)

23/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 23/06/2026

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La mañana del último lunes 22 de junio gran parte del Centro Histórico de Lima vivió momentos de pánico cuando se registró una balacera al interior de una iglesia en pleno Jirón de la Unión. La causa de este hecho fue que dos delincuentes asaltaron a un cambista que trabajaba en la zona y, tras su resistencia al robo, le dispararon en una de sus manos cuando intentó refugiarse en la basílica Nuestra Señora de la Merced.

Contaba con antecedentes por delitos graves

Lo peor de todo fue lo que ocurrió tras el atraco ya que uno de los asaltantes caminó por varias cuadras intentando huir de las fuerzas del orden con arma en mano en plena avenida Emancipación. Por suerte, luego de varios intentos, agentes de la Policía Nacional del Perú lograron detenerlo y ponerlo a disposición de las autoridades.

Posteriormente, se identificó al criminal como Walter Stuart Trujillo Ramírez y se conoció que permanecía en libertad a pesar de contar con un amplio prontuario. Este delincuente, que actualmente se encuentra en las instalaciones de la División de Investigación Criminal (Dirincri), arrastra más de una decena de antecedentes por delitos graves como homicidio, tráfico ilícito de drogas, tenencia ilegal de armas y fabricación de explosivos.

Estos delitos habrían sido cometidos en jurisdicciones como Lima Norte, Lima Este y provincias como Piura. De acuerdo a la información, varios de estos procesos continúan en investigación, mientras que otros ya fueron archivados por la Fiscalía de la Nación.

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A raíz de este hecho, el Ministerio Público ordenó una serie de acciones para recabar la mayor información posible y esclarecer este hecho delictivo. Así lo dio a conocer el organismo de justicia a través de un breve comunicado en sus redes sociales.

"Sétima Fiscalía Penal Corporativa de Cercado de Lima (Quinto Despacho) realiza diligencias urgentes tras el intento de asalto armado por parte de sujetos a bordo de una motocicleta contra un cambista al interior de la iglesia La Merced, en el Centro Histórico de Lima", indicaron.

Dentro de estas diligencias se indicó a los efectivos de la PNP que recaben testimonios de testigos, revisen los registros fílmicos de las cámaras de videovigilancia de la zona y efectúe las pericias de absorción atómica al detenido.

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En resumen, el delincuente detenido por el asalto en a un cambista en Jirón de la Unión contaba con más de una decena de antecedentes por delitos graves.

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