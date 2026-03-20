Construyen gigantesco puente colgante en Huaycán para cruzar dos cerros de punta a punta

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En lo más alto de la zona S de Huaycán, distrito de Ate, se viene levantando un proyecto que llamó poderosamente la atención de usuarios en redes sociales: un larguísimo puente colgante en lo más alto de la zona.

La estructura, que promete convertirse en un atractivo turístico, une de punta a punta dos cerros y ha llamado la atención de vecinos e internautas por su magnitud y por el impacto que podría tener en la zona.

Avance de la obra

El equipo de Exitosa llegó hasta el lugar y constató que la construcción se encuentra en un 50 % de avance. En el sitio se emplea maquinaria pesada y personal especializado, lo que evidencia que se trata de un proyecto formal en proceso de ejecución. Los trabajadores consultados señalaron que el objetivo es netamente turístico y que los permisos con la municipalidad de Ate aún están en trámite.

🔴🔵#ContraElTráfico⭐⭐ | En lo más alto de la zona S en Huaycán se viene construyendo un puente colgante que unirá dos cerros, hecho que ha llamado la atención en redes sociales. Trabajadores señalan que la obra está en un 50 % y que los permisos con la municipalidad de Ate... pic.twitter.com/j7trjvzRXR — Exitosa Noticias (@exitosape) March 20, 2026

No era obra de vecinos

Ante la especulación en redes sociales sobre una posible iniciativa vecinal, los residentes aclararon que no tienen relación con la obra. Los mismos señalaron que todos en el lugar se trasladan por tierra, sea a pie o en mototaxis, descartando así que el puente haya sido construido por la comunidad. La obra, remarcaron, es desarrollada por trabajadores privados.

El puente colgante busca convertirse en un atractivo que impulse el turismo en Huaycán, ofreciendo una vista panorámica de la zona y un recorrido distinto para visitantes. De concretarse, podría sumarse a la oferta de espacios recreativos y culturales del distrito, generando nuevas oportunidades económicas para los pobladores del lugar.

Potencial y retos en la zona

Huaycán, conocido por su crecimiento poblacional y su diversidad cultural, enfrenta retos en infraestructura y servicios. La construcción de un puente colgante con fines turísticos se presenta como una iniciativa que podría revalorizar la zona y atraer visitantes, aunque aún resta definir los detalles de seguridad, accesibilidad y regulación municipal.

La construcción de este puente colgante en Huaycán abre expectativas sobre el desarrollo turístico en la zona S. Aunque el proyecto todavía está en proceso y requiere la aprobación de permisos municipales, su avance refleja una apuesta por diversificar la oferta recreativa del distrito.

El desenlace dependerá de la culminación de la obra y de la capacidad de integrar este nuevo atractivo a la vida comunitaria sin afectar la seguridad ni el entorno natural. Mientras tanto, este medio ha sido invitado a presenciar la apertura de esta atracción cuando logre culminarse, por lo que se esperan actualizaciones del caso próximamente.