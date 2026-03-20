Lluvias y huaycos en Perú: 74 fallecidos y más de 27 mil damnificados, según COEN

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En declaraciones para Exitosa, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que las lluvias intensas y huaicos registrados en distintas regiones del Perú han dejado, hasta el momento, 74 fallecidos y más de 27 mil familias damnificadas.

74 fallecidos y más de 27 mil damnificados

El COEN brindó el consolidad nacional de daños por lluvias y peligros asociados a nivel nacional en lo que va del 2026. En ella se precisa que más de 27 mil personas se han visto afectadas ante las precipitaciones presentadas a nivel nacional.

El jefe de Indeci, Luis Vásquez Guerrero, brindó detalles de las cifras presentadas esta tarde desde la sede del COEN en Chorrillos.

Así, indicó que, hasta el momento, van 1177 distritos a nivel nacional que han sido declarados en emergencia por las intensas lluvias presentadas en diversas regiones del país. La cifra corresponde al 62% de los 1892 distritos que existen en total los cuales cuentan con declaratoria de emergencia ya sea por peligro inminente o por impacto de daño.

Indica que, hasta la fecha, son 74 las personas fallecidas entre los tres primeros meses del año 2026 producto de las intensas lluvias o por peligros relacionados a estas.

En el caso de las personas damnificadas, indicó que la cifra exacta son 27,555 ciudadanos, mientras que se han registrado 196,483 afectados, mientras que 5 personas resultaron desaparecidas. Otra cifra alarmante es que más de 34 mil peruanos han visto afectados sus medios de vida.

Respecto a la infraestructura dañada, se reportaron 1,257 viviendas totalmente destruidas, mientras que otras 10,437 se convirtieron en inhabitables. Finalmente, 92,980 resultaron afectadas de algún modo.

Coordinación con gobiernos regionales y locales

Respecto al trabajo conjunto realizado por el COEN junto con los gobiernos regionales y locales, Vásquez Guerrero precisó que continuamente se realiza la coordinación y monitoreo con las autoridades de tales jurisdicciones.

Indicó que las coordinaciones se dan con los diferentes sectores del Estado como el Ministerio de Transportes (MTC), Provías, el Ministerio de Vivienda, así como las Fuerzas Armadas, como elemento de primera respuesta ante los desastres.

El representante de COEN indicó que se continúan realizando trabajos ante las afectaciones. Indicó que las zonas en las que se continúan presentando parte de los daños son Ancash, Huánuco, Chanchamayo y el río Tambo en Satipo.