Perú siente SISMO HOY, 20 de marzo: Magnitud y epicentro del último temblor AQUÍ

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Centro Sismológico Nacional (Censis) reportó un fuerte sismo durante la tarde de este viernes 20 marzo. Conoce aquí la magnitud, epicentro y otros detalles que alertaron a la ciudadanía.

Sismo de magnitud 3.8 en Tacna

Un último sismo fue reportado por el Censis durante la tarde de este viernes 20 de marzo alertando a la población peruana por los constantes temblores que vienen registrándose a nivel nacional.

Así, se precisó que el sismo de magnitud 3.8 se sintió a 93 kilómetros al suroeste de Tacna, en la provincia y departamento homónimo. El hecho ocurrió alrededor de las 6:04 de la tarde de este viernes.

Según el reporte sísmico se precisa que se contó con una profundidad de 23 kilómetros, latitud de -18.45, una longitud de -71.00 y una intensidad de II Tacna, según la escalla de Mercalli.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0156

Fecha y Hora Local: 20/03/2026 18:04:12

Magnitud: 3.8

Profundidad: 23km

Latitud: -18.45

Longitud: -71.00

Intensidad: II Tacna

Referencia: 93 km al SO de Tacna, Tacna - Tacnahttps://t.co/vMv1hb6Ic4 — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 20, 2026

De acuerdo al reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) perteneciente al Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) se precisó que el último sismo ocurrido esta tarde tuvo su epicentro en el mar peruano.

Reporte del COEN- Indeci

Siguiendo el boletín informativo sísmico nacional del COEN se clasifica el rango de magnitud en la categoría <4.5, contando con la etiqueta verde por ser de magnitud 3.8

La prevención es importante

Perú se encuentra ubicado en la zona conocida como Cinturón de Fuego del Pacífico, región que concentra el 75% de los volcanes que existen en el mundo y donde suceden aproximadamente el 80% de los temblores más fuertes.

Diversas instituciones brindan recomendaciones ante los movimiento telúricos tal como la Policía Nacional del Perú (PNP) que recomendó los implementos necesarios a tener en una mochila de emergencia.

Entre los objetos se encuentran: agua, comida enlatada, copia de las llaves, silbatos, ropa y mantas, kit de aseo personal, botiquín, linternas, pilas y copias del DNI.

Recomendaciones de Indeci

Indeci brinda sugerencias a tomar en cuenta ante la ocurrencia de temblores en el territorio nacional.

Conservar la calma en todo momento, evalúa la situación y ayuda a los demás. Ejecuta lo practicado.

Aléjese de ventanas, repisas o de cualquier utensilio, artefacto u objeto que pueda caer en la Vía de Evacuación.

Si no puedes salir, ubícate en la Zona de Seguridad Interna previamente identificada, como a costado de las columnas o muros estructurales o cerca a la caja del ascensor.

Evacúa con tu mochila para Emergencias

El último sismo sentido durante la tarde de este viernes 20 de marzo contó con una magnitud 3.8 en Tacna. Se procura que la población cuente con su mochila de emergencia ante un eventual sismo de mayor magnitud.