Ministro del Interior pide a la 'generación Z' no ocasionar daños a la propiedad pública y privada en marcha del 25 de octubre

Frente a la nueva marcha contra la clase política convocada para este sábado 25 de octubre por la autodenominada 'generación Z', el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, exhortó a los jóvenes a no ocasionar daños a la propiedad pública y privada durante la jornada a desarrollarse en el Centro de Lima.

En la previa, el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Gral. Óscar Arriola Delgado, aseveró que su institución dará todas las garantías del caso para el libre tránsito, mientras que estas no alteren el orden público.

"Estoy con ellos, pero no hagan daños"

Desde San Juan de Lurigancho, el titular del Ministerio del Interior (Mininter) sostuvo que darán las garantías y el resguardo policial a la movilización, "de acuerdo con lo que dicta el marco constitucional y lo establecido en el estado de emergencia por la inseguridad ciudadana".

"Nosotros respaldamos a todos los ciudadanos, sea la Policía Nacional y los ciudadanos de bien que están siempre haciendo lo justo. Desde un momento yo dije: estoy con ellos, pero no hagan daño, no ocasionen daños a la propiedad pública y privada", mencionó a Exitosa.

De acuerdo con lo informado por diversos colectivos en redes sociales, el punto de concentración será la Plaza Francia, a partir de las 3:00 p. m., posteriormente, se trasladarán hacia el Palacio de Justicia, donde esperarán la llegada de más grupos, para iniciar su recorrido hacia el Congreso desde las 4:00 p. m.

Alianza Nacional de Transportistas se suma a la marcha

En entrevista con Exitosa, el vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, Julio Campos, anunció que participarán en la marcha de mañana, sábado 25 de octubre, debido a que existen leyes "pro-crimen" aprobadas por el Congreso de la República, las cuales dificultan la lucha contra la delincuencia.

"No hay ninguna respuesta mediática de poderlos condenar. Esa es una respuesta clara y concreta que estamos viviendo desde que entró en vigencia todas estas leyes 'pro crímenes', que son más de 12. ¿Por qué no pueden derogarlas? Que son la 32108, 32130 y otras que siguen sosteniendo a lo que hoy estamos viviendo, una criminalidad total", aseveró.

En ese contexto, recordó el resultado de la criminalidad durante el gobierno de la expresidenta Dina Boluarte y los que viene registrado la gestión de José Jerí. Ante esta situación, se mostró a favor también de renovar la actual Mesa Directiva del Congreso para que en su lugar estén "nuevos rostros".

Ante el anuncio de la jornada de protesta, la Policía Nacional del Perú estará presente en el Centro de Lima para resguardar a los ciudadanos, esperando que no realicen actos de violencia durante su recorrido.