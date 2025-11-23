Tráiler pierde el control y se vuelca en el túnel de la avenida Néstor Gambetta dejando un herido

23/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un accidente de tránsito de grandes proporciones tuvo lugar en la avenida Néstor Gambetta sobre la mañana de este domingo 23 de noviembre alrededor de las 11 de la mañana. Ahí, con dirección a Ventanilla, un tráiler perdió el control y se volcó en el túnel de dicha avenida bloqueando completamente el flujo vehicular.

Tráiler se vuelca en el túnel de la avenida Gambetta

De acuerdo a los primeros reportes de la Policía Nacional, el vehículo de carga pesada quedó en el pavimento producto de la excesiva velocidad. Las imágenes muestras que la cabina del conductor quedó sobre un lado de la vía, mientras que el contenedor termino sobre el lado opuesto ocasionando el bloqueo total de esta importante arteria del Callao.

Justamente, el chofer de la unidad resultó herido por lo que los bomberos, que actualmente atienden la emergencia, lo trasladaron al hospital más cercano. Tras ello, los rescatistas continúan trabajando en la zona para recuperar el tránsito vehicular el cual está restringido casi en su totalidad.

A través de las redes sociales se ha podido conocer que la cola de autos lleva kilómetros generando malestar entre los conductores. Es importante señalar que el hecho pudo ser una tragedia ya que, según testigos, al momento de la volcadura había otros autos muy cerca del vehículo de carga pesada.

Policía recomienda usar vías alternas

Debido a este siniestro, la Policía Nacional del Perú emitió un comunicado en redes sociales anunciando el cierre total de la avenida Néstor Gambetta con sentido al óvalo 200 Millas en Ventanilla.

A su vez, pidieron a los conductores que transitan por la zona tomar vías alternas para evitar molestias e inconvenientes. De momento, continúan trabajando para retomar el normal flujo vehicular considerando que es una de las más importantes arterias del Callao por su cercanía al puerto.

"Se reporta el bloqueo total de la vía subterránea en el túnel Néstor Gambetta, en el Callao, debido a la volcadura de un tráiler. Personal policial se encuentra en la zona realizando el control del tránsito y las acciones necesarias para restablecer la circulación. Se recomienda a los conductores tomar rutas alternas", indicaron en su cuenta de X.

En resumen, un tráiler perdió el control y se volcó en el túnel de la avenida Néstor Gambetta con dirección a Ventanilla ocasionando el cierre total de la vía. Productor de este hecho, el chofer de la unidad resultó herido por lo que fue trasladado al hospital del distrito.