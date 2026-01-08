Alianza Lima: Tras la partida de Ceppelini se reveló quien usará la '10' en el 2026 ¿Será Sergio Peña?

08/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima cumplió su segundo entrenamiento en Uruguay pensando en lo que será su debut en la Serie Río de la Plata ante Independiente de Argentina. Los dirigidos por Pablo Guede afrontarán tres amistosos de nivel antes de la Noche Blanquiazul 2026 donde enfrentarán al Inter de Miami de Lionel Messi.

Se reveló quien usará el dorsal '10' en Alianza Lima

Y a pocos días de su primer encuentro en Montevideo, en las últimas horas se conoció algunos de los dorsales que serán utilizados durante toda la temporada. Con la partida de Pablo Ceppelini, los hinchas aguardaban con ansias saber quien utilizará la 10 en este actual plantel.

A pesar de la polémica que generó su rendimiento en la parte final del 2025, Sergio Peña será el elegido para portar el 10 en Alianza Lima durante este 2026. El volante nacional arribó a tienda íntima a mediados del año anterior y eligió el número 18. Al inició demostró su buen pie y visión de fútbol, pero luego su rendimiento decayó ganándose duros comentarios en contra.

Sergio Peña utilizará la 10 de Alianza Lima en el 2026.

Incluso, fue señalado por un importante sector del aficionado de ser el responsable de la derrota ante Sporting Cristal en los play-off de la Liga 1 2025. Sin embargo, el futbolista de la Selección Peruana tendrá la oportunidad de demostrar su valía y mostrar la calidad que lo llevó a jugar por años en el fútbol europeo.

Paolo Guerrero, Luis Ramos y Federico Girotti también eligieron dorsal

En esa misma línea, también se reveló el número de camiseta que portará los dos delanteros que llegaron a Alianza Lima en los últimos días. La 9 que utilizó Hernán Barcos desde el 2021 ahora será de Luis Ramos quien llega tras una buena temporada en el ´fútbol colombiano vistiendo las sedas de América de Cali.

Federico Girotti eligió el dorsal 99, mientras que Paolo Guerrero se mantendrá con el número 34. Así lo confirmó el propio 'Depredador' quien dejó en claro que dicho número es especial debido al título logrado por los íntimos en aquel año.

"Me quedo con ese número porque es el año en el que Alianza salió campeón, me habían prometido la 84 y la 99. Pero yo quería elegir algo muy simbólico de Alianza", contó.

En resumen, se conoció que Sergio Peña portará la camiseta 10 de Alianza Lima durante la temporada 2026 tras la partida de Pablo Ceppelini.