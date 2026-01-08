Sporting Cristal pierde a un mediocampista: Ex entrenador lo ha pedido para su equipo en Ecuador

08/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El mercado de pases continúa y Sporting Cristal, que confirmó que no contratará a más jugadores, perderá a un mediocampista. Varios periodistas y portales especializados aseguran que un ex entrenador celeste lo ha pedido para el equipo que dirige en Ecuador, dándole la oportunidad de emigrar por primera vez.

¿Qué mediocampista perderá Cristal?

Se trata de Jesús Pretell, el volante de marca formado en las inferiores del cuadro rimense, quien habría sido solicitado por Tiago Nunes, quien lo tuvo como pupilo en la temporada 2023. De acuerdo a los trascendidos, el estratega brasileño lo ha solicitado a la dirigencia de LDU de Quito para este año.

Jesús Pretell es nuevo jugador de Liga Deportiva Universitaria (LDU).-Volante 5 con amplios recorridos en campo de juego. 26 años, seleccionado peruano. Muy conocido por Tiago Nunes, Llega en condición de jugador libre. Último club: Sporting Cristal", escribió en su cuenta de X, el periodista Daniel Navas de DSports.

-Último club: Sporting Cristal. pic.twitter.com/zFgY9qrXcx — Daniel Navas V. (@DanielNavasV) January 8, 2026

De acuerdo al comunicador Julio Peña, durante la emisión del programa 'Doble Punta', el centrocampista no será tomado en cuenta esta campaña por Paulo Autuori. Esto se debería al gran número de futbolistas que tiene en dicha posición, en la que perdería chances de contar con minutos en cancha.

La volante de primera línea celeste para este año está conformada por Yoshimar Yotún, Gustavo Cazonatti (Brasil), Gabriel Santana (Brasil), Martín Távara, Ian Wisdom y Catriel Cabellos. El nutrido número llevó al director técnico brasileño a prescindir de uno, precisamente el que cumple estrictamente la función de marca.

Cristal se despidió de Pretell

En redes sociales, el elenco 'cervecero' se despidió de su exjugador, agradeciéndole por los años que defendió sus colores, tras haber sido ascendido al primer equipo en 2019. "¡Muchas gracias por estos años defendiendo la Celeste, Jesús! ¡Éxitos en este paso internacional para tu carrera!", manifiesta el mensaje.

¡Muchas gracias por estos años defendiendo la Celeste, Jesús!



¡Éxitos en este paso internacional para tu carrera! #FuerzaCristal pic.twitter.com/tHuR57xb2D — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) January 8, 2026

Fuerza de las cesiones a la Universidad San Martín en 2018 y Melgar en 2020, con los 'bajopontinos' disputó 171 partidos, anotando en dos ocasiones y con otras dos asistencias. El gol más recordado es el que le hizo a Palmeiras la pasada temporada por la Copa Libertadores, en la derrota por 3 a 2 .

