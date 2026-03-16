Alianza Lima se pronuncia ante los presuntos actos de racismo denunciados durante partidos de la Liga 1

16/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Club Alianza Lima se pronunció oficialmente sobre los recientes casos de racismo denunciados en la Liga 1, reafirmando su rechazo absoluto a cualquier manifestación discriminatoria dentro o fuera de los estadios.

El comunicado, difundido este lunes 16 de marzo, subraya que el fútbol debe ser un espacio que promueva valores como el respeto, la igualdad y la convivencia, y que no puede tolerar conductas que dividan a la sociedad.

"El fútbol nos une. El racismo nos divide. No hay espacio para la discriminación", señala el texto, en el que el club íntimo recalca que este tipo de comportamientos no representan los valores del deporte ni del fútbol peruano. La institución blanquiazul enfatizó que su compromiso es firme y que trabajará junto a otros actores para erradicar estas prácticas.

Los casos recientes

El pronunciamiento llega tras dos hechos que encendieron la alerta en el campeonato:

En el partido entre Sporting Cristal y Alianza Atlético, el jugador rimense Cristiano da Silva denunció haber recibido insultos racistas por parte de un rival. La acusación generó un comunicado inmediato de Alianza Atlético, que rechazó cualquier acto de discriminación y pidió que las investigaciones se realicen con evidencias claras.

SE ACTIVÓ EL PROTOCOLO CONTRA EL RACISMO



Cristiano Da Silva le avisó al árbitro que habría recibido insultos racistas por parte de Franco Coronel en minutos finales del partido#SportingCristal 3-1 #AlianzaAtletico #L1MAX #Liga1 #TorneoApertura pic.twitter.com/qfOeiVgBgd — L1MAX (@L1MAX_) March 7, 2026

En el encuentro entre Universitario y UTC, el árbitro Michael Espinoza activó el protocolo contra el racismo luego de escuchar expresiones ofensivas desde la tribuna sur del Estadio Monumental. Los jugadores se acercaron a la hinchada para pedir calma y el partido continuó bajo supervisión.

"Monumental" y "racismo"



Porque el árbitro activó el protocolo contra el racismo durante el partido entre Universitario y UTC en el Estadio Monumental, tras denuncias de insultos discriminatorios desde la tribuna contra el arquero Angelo Campos. pic.twitter.com/ZhblOWkQ1L — Tendencias en Perú (@TendenciaEnPeru) March 15, 2026

Ambos episodios generaron repercusión y motivaron a clubes, autoridades y organismos estatales a pronunciarse contra la discriminación. El Ministerio de Cultura también intervino, anunciando que se evaluarán medidas frente a los casos denunciados.

El comunicado se suma a otros pronunciamientos que han pedido sanciones claras y protocolos más estrictos para enfrentar el racismo en el fútbol peruano. La postura de Alianza Lima busca marcar una posición firme en medio de la polémica: el racismo no puede ser tolerado en el deporte ni en la sociedad.

El mensaje no solo responde a los hechos recientes, sino que también busca establecer un estándar institucional frente a la problemática. En un campeonato que ha visto dos denuncias de racismo en menos de dos semanas, la voz de uno de los clubes más relevantes del país adquiere notoriedad ante la necesidad de un compromiso colectivo.

El fútbol peruano enfrenta ahora el desafío de demostrar que puede ser un espacio de unión y respeto, donde la discriminación no tenga cabida.