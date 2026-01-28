Huacho: Desarticulan a peligrosa banda criminal 'La Nueva Generación de Medio Mundo'

28/01/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La Policía Nacional del Perú (PNP) dio con la captura de presuntos miembros de la organización criminal 'La Nueva Generación de Medio Mundo' dedicados a graves delitos como sicariato, extorsión, robo agraviado, entre otros cargos en agravio de comerciantes y agricultores de la zona de Huacho.

Megaoperativo en Huacho

Durante la madrugada del miércoles 28 de enero, se ejecutó un megaoperativo encabezado por la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Huaura, personal de inteligencia del Ministerio del Interior y la Policía Nacional.

El operativo policial tuvo la presencia de la Fiscalía, la cual autorizó la detención de las personas intervenidas durante el allanamiento a las viviendas.

Este megaoperativo habría contado con la movilización de hasta setenta agentes de unidades policiales de Lima y el Norte Chico los cuales se desplazaron hacia varios puntos de la zona rural de Huaura y Végueta.

En el operativo, a cargo de las Fiscalías de Crimen Organizado de Lima y Huaura, participan también grupos de agentes Suat, Criminalística y de la división policial de Huacho.

Tras una investigación fiscal y policial, se determinó que esta organización criminal estaría involucrada en los delitos de extorsión, sicariato, tráfico de terrenos, robo agraviado y tráfico de drogas, entre otros.

Las principales víctimas de esta banda criminal serían pequeños comercios de la zona del Norte Chico, grifos y agricultores del valle Huaura quienes eran constantemente amenazados.

De no seguir las exigencias criminales de la banda, la organización criminal atacaban directamente a los afectados e incluso habrían acabado con la vida de diversas personas.

Ocho personas intervenidas

La intervención policial se dio en los distritos de Huaura y Végueta, ubicados en la provincia de Huaura, región Lima, donde al menos ocho personas involucradas con la estructura criminal fueron detenidas.

Tras el allanamiento a las viviendas, se dio con la intervención de Adrian Bardales Arquinigo, Luigui Bardales Espinoza, Félix Bardales Arquinigo, Christhoper Rugel Vílchez, Jhonathan Reyes Bardales, Smith López Tolentino, Ana Tolentino Silva y Priscila López.

Los intervenidos fueron puestos a disposición de las autoridades policiales por un plazo de 10 días bajo la medida cautelar de detención preliminar ordenado por el Poder Judicial para continuar con las investigaciones.

