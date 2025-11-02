Autoridades y colegas expresan condolencias a José Cueto por la muerte de su esposa

02/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El fallecimiento de Carmen Patricia Cecilia Revilla Palomino, esposa del congresista José Cueto (Honor y Democracia), ha generado una amplia muestra de solidaridad por parte de autoridades e instituciones públicas.

La Presidencia de la República y el Congreso del Perú expresaron su pesar y condolencias oficiales al legislador y su familia a través de sus cuentas institucionales. Ambos organismos destacaron su respeto hacia el congresista y su acompañamiento en este difícil momento.

La Presidencia de la República expresa sus condolencias a la familia y seres queridos de Carmen Patricia Cecilia Revilla Palomino de Cueto, esposa del congresista José Cueto Aservi. pic.twitter.com/EieKbLawI3 — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) November 2, 2025

También se pronunciaron el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) y el Ministerio de Educación (Minedu), que enviaron mensajes de aliento y fortaleza al parlamentario. Estas muestras reflejan el apoyo institucional hacia Cueto, quien actualmente integra la bancada de Honor y Democracia.

Reacciones en el ámbito político

Entre los primeros en manifestarse estuvieron los congresistas Fernando Rospigliosi y José Williams, quienes publicaron mensajes de solidaridad y acompañamiento hacia su colega. Ambos expresaron su reconocimiento y afecto en este momento de duelo.

La exbancada Renovación Popular, agrupación con la que Cueto inició su periodo parlamentario, también se sumó a las muestras de cariño. En sus redes sociales escribieron: "Extendemos nuestras oraciones y solidaridad a él y a su familia en este difícil momento y elevamos nuestras oraciones para que Dios la reciba en su Gloria."

Asimismo, Fabiola Morales, regidora de Lima y dirigente del mismo partido, recordó a Carmen Revilla como una persona afectuosa, cercana y admirable, destacando el vínculo humano que mantenía con quienes la rodeaban.

Despedida y acompañamiento familiar

La cremación de los restos de Carmen Revilla Palomino se realizará el lunes 3 de noviembre a la 1:00 p. m. en el Camposanto Jardines de la Paz, en el distrito limeño de La Molina. El cortejo partirá del velatorio una hora antes, a las 12:00 p. m., según informaron allegados a la familia.

Los familiares del congresista expresaron su agradecimiento por las muestras de afecto y apoyo recibidas, tanto de autoridades como de amigos y compañeros de vida pública. Han pedido respeto y privacidad durante este periodo de duelo.

Hasta el momento, José Cueto no ha emitido declaraciones públicas sobre la pérdida de su esposa, optando por el silencio y la reserva familiar. La partida de Carmen Revilla Palomino deja una profunda huella en el entorno político y personal del legislador, así como en quienes la recordarán por su amabilidad, cercanía y fortaleza.