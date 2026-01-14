RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Espectáculos
Postura fría

Dueño de Barrio Fino minimiza agresión de Bryan Torres contra Samahara Lobatón: "No me ha fallado en el trabajo"

El dueño de Barrio Fino se pronunció sobre la agresión de Bryan Torres contra Samahara Lobatón y optó por minimizar el hecho, asegurando que se trata de un tema personal en el que no puede intervenir.

Dueño de Barrio Fino minimiza agresión de Bryan Torres
Dueño de Barrio Fino minimiza agresión de Bryan Torres

14/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 14/01/2026

La agresión de Bryan Torres contra Samahara Lobatón sigue generando reacciones. Esta vez, quien llamó la atención fue el dueño de Barrio Fino, que decidió minimizar lo ocurrido y marcar distancia del escándalo, pese a que el cantante forma parte de su orquesta.

Dueño de Barrio Fino minimiza agresión

Luego de que salieran a la luz las imágenes de la brutal agresión contra Samahara Lobatón, José Luis Hernández, conocido como Agatur y dueño de Barrio Fino, fue consultado por la situación que involucra a Bryan Torres, uno de los integrantes de su agrupación.

El empresario musical reconoció que tenía conocimiento de los problemas de pareja del cantante, aunque dejó en claro que, para él, ese tipo de situaciones pertenecen al ámbito privado.

"Más o menos tenía algo entendido, pero esos temas son personales. No puedo meterme ni opinar. Es un tema de Bryan con su pareja", señaló, marcando distancia desde el inicio.

José Luis Hernández también precisó que, desde el punto de vista laboral, Bryan Torres no le ha generado inconvenientes: "Bryan sí trabaja para mí, pero ya el resto que pasa con su familia es ya intimidad de su familia".

Pamela López se solidariza con Samahara Lobatón y confiesa que vivió una situación parecida
"No me ha fallado en el trabajo. Sí sabía que tenía problemas. Ya son cosas personales. No sabía que agredía a Samahara. No le podría decir", añadió, insistiendo en que no se siente en posición de cuestionar ni sancionar al cantante por lo ocurrido fuera del escenario.

Visiblemente incómodo, el dueño de Barrio Fino optó por cerrar el tema y evitar más preguntas al respecto. "Señorita disculpa, yo no soy la persona indicada para hablar este tema; cualquier cosa, háblelo con él", concluyó.

Melissa Klug denuncia a Bryan Torres

Mientras el dueño de Barrio Fino minimizaba el caso, Melissa Klug tomó acciones legales tras conocer lo sucedido con su hija Samahara Lobatón. La empresaria acudió a la comisaría de Monterrico para denunciar a Bryan Torres por la brutal golpiza registrada en un video.

Se filtra video de la agresión de Bryan Torres a Samahara Lobatón y así reacciona Melissa Klug
En la denuncia, Melissa Klug relató con detalle la violencia sufrida por su hija, señalando que el cantante la habría asfixiado con una almohada hasta dejarla inconsciente, para luego arrojarla al piso y golpearla con patadas y puñetes en distintas partes del cuerpo.

El caso fue puesto en conocimiento del Ministerio Público, quedando registrado como presuntos delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, además de tentativa de feminicidio.

Mientras la denuncia de Melissa Klug avanza y el caso de Samahara Lobatón sigue generando indignación, el dueño de Barrio Fino mantiene su postura y minimiza la agresión de Bryan Torres, señalando que "no le ha fallado en el trabajo".

Temas relacionados agresión Barrio Fino Bryan Torres denuncia espectáculos farándula Melissa Klug Samahara Lobaton

