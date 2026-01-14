"Las venezolanas son más bonitas que las peruanas": Filtran polémicos audios de Angie Pajares

14/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La polémica estalló tras la filtración de audios de Angie Pajares, donde la directora del Miss Supranacional Perú no se guardó nada y criticó la organización de los concursos. Además, afirmó que las venezolanas superan en belleza a las peruanas.

Filtran polémicos audios de Angie Pajares

Los registros difundidos por Misses del Perú Soy muestran a Angie Pajares cuestionando la logística, el financiamiento y el trato a las participantes en certámenes locales, especialmente en eventos vinculados a Marina Mora.

En uno de los audios, Angie Pajares señala: "La alcaldesa de Barranco le puso el local, le pasó todo, es una porquería", refiriéndose a un certamen que describió como precario, con mobiliario básico y una tarima expuesta al frío.

La directora del Miss Supranacional Perú también critica la estructura de formación, apuntando que las alumnas compiten tras pagar costosas clases, lo que, según ella, desvirtúa la competencia y limita la oportunidad para el talento local.

Pero uno de los audios que más revuelo generó fue la comparación entre candidatas extranjeras y locales. "Tenemos las candidatas más bonitas de Venezuela. Todas las venezolanas son preciosas... Están mejor que las peruanas", afirmó la directora, generando un intenso debate en redes.

Angie Pajares arremete contra Jessica Newton

Más allá de los comentarios sobre belleza, los audios revelan críticas directas a personalidades influyentes en la industria de los certámenes. Angie Pajares mencionó a Jessica Newton, acusándola de limitar la proyección de nuevos certámenes.

"¿Sabes cuántos hay? Setenta. ¿Por qué? Porque Jessica Newton nunca ha dejado que crezcan", expresó, poniendo en evidencia la concentración de poder y las restricciones que sufren nuevas plataformas de concursos.

Dueña del Miss Supranational Perú

En octubre del 2025, Angie Pajares, directora nacional del Miss Supranational Perú y del Mister Supranational Perú, celebró con entusiasmo haber conseguido la franquicia, uno de los cinco concursos de belleza más grandes e importantes del mundo.

"Toqué muchas puertas. Creo que una de mis cualidades y efectos es ser persistente y terca. Esto era lo que yo quería: conseguir un gran slam", declaró la madre de Ximena Hoyos. Además, sobre lo que espera de su próxima reina, agregó: "No solo buscamos a una mujer bella, sino íntegra".

