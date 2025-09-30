Base Naval del Callao: Marina de Guerra pidió su cierre desde hace años, señala exjefe del INPE

30/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El expresidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Javier Llaque, indicó que la Marina de Guerra del Perú pidió desde hace años que la Base Naval del Callao deje de ser un centro penitenciario para internos de máxima seguridad. "Dio un ultimátum", comentó.

INPE firmó acuerdo con la MGP

De acuerdo al exfuncionario penitencial, la Marina de Guerra del Perú comunicó con anterioridad que quería cerrar el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad (CEREC). Sin embargo, hubo una descoordinación con el INPE, por lo que ha seguido funcionando.

"Seguramente lo que ha ocurrido es que la Marina dio un ultimátum. Desde hace varios años viene pidiendo que el INPE desocupe este penal porque va a haber una ampliación de la zona del puerto del Callao y creo que le ha cedido a APN parte de la base. Eso involucra al penal del CEREC", precisó.

Llaque indicó que durante su gestión entregaron un expediente técnico en el que ofrecían construir un pabellón dentro del penal Ancón I donde los reclusos de la Base Naval serían derivados. No obstante, la financiación por parte del Estado no se ha conseguido con la administración actual.

"Terminamos el expediente técnico y lo dejamos para que el MEF dé los recursos este año. Yo me fui en abril, imagino que no ha sido posible obtener esos recursos para construir este pabellón que es especial, con medidas de seguridad muy fuertes. Iba a albergar a 24 internos, cuatro de ellos de la Base Naval", indicó.

Montesinos y 'El Monstruo' en Ancón II

Javier Llaque, indicó que su gestión dejó un proyecto para construir un pabellón en Ancón II que albergue a 24 internos de máxima seguridad. Ante el cierre de la Base Naval del Callao, Vladimiro Montesinos, Víctor Polay y otros presos llegarían al penal en cuestión, junto a Erick Moreno, 'El Monstruo'.

"Este pabellón que dejamos el proyecto para construirse, es solo para 24 internos. Su finalidad era que sea una zona de máxima seguridad, con tecnología de punta para evitar su vulnerabilidad. De hecho, hay un proyecto que dejamos, Ancón III, un proyecto viable, pronto se iniciará la construcción bajo una operación de endeudamiento", sostuvo.

