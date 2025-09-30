'El Monstruo' sí debería ir a la Base Naval del Callao, afirma el jefe del INPE

30/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El jefe del INPE, Iván Paredes, afirmó que Erick Moreno Hernández, conocido como 'El Monstruo', sí debería ser trasladado a la Base Naval del Callao. Según dijo, su historial criminal y la información sensible que posee hacen indispensable garantizar su reclusión en un centro de máxima seguridad.

¿'El Monstruo' a la Base Naval del Callao?

En entrevista con Exitosa, Iván Paredes señaló que 'El Monstruo' representa un riesgo alto debido a su historial y a la información sensible que posee, por lo que considera que debería ser trasladado a la Base Naval del Callao. "Hemos emitido un comunicado y debería ir a la Base Naval por las condiciones que hemos evaluado", aseguró.

Un dato curioso es que el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad (CEREC), ubicado dentro de la Base Naval del Callao, es considerado el penal más seguro del Perú. Inaugurado en 1993, fue diseñado para albergar a líderes subversivos condenados por terrorismo y traición a la patria.

Entre sus internos históricos se encuentran los cabecillas de Sendero Luminoso y el MRTA, y ahora el CEREC podría convertirse en el próximo destino de 'El Monstruo'.

Sin embargo, uno de los problemas surge el próximo 12 de febrero, ya que, según Iván Paredes, este centro penitenciario cerrará. Por ello, Vladimiro Montesinos, Polay Campos y "Artemio", actualmente recluidos allí, y posiblemente 'El Monstruo' si es que es internado, deberán ser trasladados al penal Ancón II.

Hacinamiento penitenciario

El presidente del INPE, Iván Paredes, también alertó sobre la grave crisis de hacinamiento penitenciario que atraviesa el país. Según sus declaraciones, actualmente controlan a 110 mil presos en establecimientos diseñados para apenas 41 mil, lo que representa un exceso de 120% sobre la capacidad.

La problemática no se limita solo a los internos. Paredes detalló que también supervisan a 105 mil personas sentenciadas con servicio comunitario, sumando más de 200 mil personas bajo control del INPE, aunque solo un 30% cumple efectivamente con la condena.

Entre los reclusos, únicamente otro 30% trabaja o estudia, mientras que el 70% no realiza ninguna actividad, situación que se agrava por el hacinamiento.

Actualmente hay aproximadamente 7 mil agentes para 110 mil presos, lo que equivale a un agente por cada 400 internos, un factor que también complica la gestión penitenciaria.

La decisión de trasladar a Erick Moreno Hernández a un penal de máxima seguridad no solo busca contener su peligrosidad, sino también proteger la información que posee sobre redes criminales y autoridades involucradas. Por ello, 'El Monstruo' sí debería ir a la Base Naval del Callao, reafirmó Iván Paredes.