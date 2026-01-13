Empresario Bernie Navarro juramentó como nuevo embajador de Estados Unidos en Perú

13/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Embajada de los Estados Unidos en Perú comunicó este martes 13 de enero que su nuevo representante diplomático, el empresario Bernie Navarro, ha juramentado. En la felicitación que le expresa, manifiesta su deseo de que pronto se encuentre en el territorio nacional para continuar afianzando la relación entre ambas naciones.

Juramentó en Washington

A través de sus redes sociales, la misión diplomática del país norteamericano felicitó a su nuevo representante, un hombre de negocios de origen puertorriqueño - estadounidense. En el pasado estuvo en el Perú para sostener reuniones comerciales sobre promoción de la inversión y proyectos inmobiliarios.

"Felicitamos al embajador Bernie Navarro, quien fue juramento hoy en Washington D.C. por el secretario de Estado, Marco Rubio. Esperamos darle la bienvenida en Lima para continuar fortaleciendo bajo su liderazgo los lazos entre nuestras naciones", indica la publicación.

Su elección se dio a conocer el pasado 19 de diciembre, cuando el Senado de los Estados Unidos lo confirmó para el cargo. Se hizo conocido en medios como un experto nacional en financiamiento inmobiliario, recuperación económica y desarrollo de comunidades de bajos ingresos.

Navarro fundó la empresa Benworth Capital y es actualmente su director ejecutivo y previamente ocupó el mismo cargo en OmniAmerican Bancorp/Bank. Estas firmas están especializadas en financiamiento hipotecario, bienes raíces y proyectos de inversión comunitaria.

El nuevo embajador estadounidense en Perú posee una licenciatura en finanzas internacionales por la Universidad de Miami. Posteriormente realizó un posgrado en Gobierno en la prestigiosa Universidad de Harvard, logrando consolidar sus conceptos en liderazgo y políticas públicas.

Relación bilateral Perú - EE.UU.

Los tratados entre Perú y Estados Unidos celebrarán este 2026, 200 años de relación diplomática que tendrá su aniversario el próximo 2 de mayo. Sobre la base del respeto, la cooperación y la amistad, la relación se fortaleció con el pasar de las décadas, forjando una cooperación amplia e integral en diversos ámbitos, como defensa o comercio.

Durante el año pasado se realizaron celebraciones en ambos territorios donde se iba a resaltar los grandes momentos que marcan la historia compartida, así como los aportes de peruanos ejemplares en la sociedad estadounidense. También se hizo mención a los primeros ciudadanos del país norteamericano que llegaron a suelo nacional.

El nuevo embajador de los Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, juramentó en Washington ante el secretario de Estado, Marco Rubio. Con una amplia experiencia en el mundo empresarial, la misión diplomática saludo el acto y lo espera en Lima.