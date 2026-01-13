Se filtra video de la agresión de Bryan Torres a Samahara Lobatón y así reacciona Melissa Klug

13/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tras la difusión del video donde Bryan Torres agrede a Samahara Lobatón, Melissa Klug rompió su silencio y reveló su indignación, dejando en claro que la situación superó cualquier límite y que su hija necesita apoyo urgente.

Melissa Klug explota contra Bryan Torres

La reacción de Melissa Klug no se hizo esperar. Frente a las cámaras de un programa de espectáculos, la 'Blanca de Chucuito' se mostró visiblemente afectada y relató con detalle el ataque que habría sufrido su hija, Samahara Lobatón.

"Él ha intentado matar a mi hija, asfixiarla con la almohada y reventarle la plancha en la cabeza", declaró Melissa Klug, dejando claro el nivel de violencia del episodio.

Melissa Klug dejó en claro que Samahara Lobatón necesita ayuda, pero se resiste a recibirla: "Dios mío, necesita ayuda psicológica. No quiere ayuda, cuando una persona no quiere"

Samahara junto a Bryan pese a agresión

A pesar de todo, el 6 de enero, las cámaras de un programa captaron a Bryan Torres saliendo del depa de Samahara Lobatón. Todo indica que se quedó a dormir allí, porque los reporteros no lo vieron salir en ningún momento.

Más allá del encuentro en el depa, se les vio juntos en una iglesia evangélica con sus hijos, volviendo a las tradiciones familiares que seguían antes de la ruptura, y esto habría pasado luego de la fuerte agresión de Bryan Torres.

Hasta ahora, Samahara Lobatón no ha dado ninguna declaración sobre el video que circula por internet. Bryan Torres, por su parte, también guarda silencio y no se ha pronunciado, mientras siguen apareciendo fotos de ambos juntos.

Samuel Suárez explota por venta de video

Y sobre el video de la agresión de Bryan Torres a Samahara Lobatón, hay gente en redes que lo está vendiendo a quienes no lo han visto, algo que indignó al creador de Instarándula, Samuel Suárez:

"Me parece increíble como hay gente que vende ese video masivamente en internet. A todos los medios que más les gustaría exponer a Bryan y mostrar su cobarde agresión, pero es un delito difundir el video por ahora, ya que se trata de la cámara de seguridad dentro la habitación de Samahara y no está autorizado a difusión".

Así, Melissa Klug mostró su profunda indignación tras la agresión de Bryan Torres a Samahara Lobatón, relatando que el ataque fue tan grave que llegó a intentar asfixiarla con una almohada y amenazarla con una plancha.