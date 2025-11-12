¿Profesional en búsqueda de trabajo? Procuraduría lanza convocatoria con sueldos de hasta S/13,500

12/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Procuraduría General del Estado (PGE) se encuentra en búsqueda de profesionales que puedan ejercer en sus instalaciones. Conoce todos los detalles de su convocatoria laboral con sueldos de hasta S/13,500.

Trabajo en la Procuraduría: ¿A quiénes va dirigido?

El ente rector que mantiene y preserva la autonomía, la uniformidad y la coherencia en el ejercicio de las funciones de los procuradores públicos en el ámbito nacional, supranacional e internacional, reveló a través de su portal oficial que lanza una oportunidad para quienes desean formar parte de su institución.

Según las bases de la convocatoria, las plazas van dirigidas a egresados, técnicos, y titulados de las siguientes profesiones, dependiendo de cada vacante bajo la modalidad del régimen CAS (Contrato Administrativo de Servicios):

Ciencias de la comunicación y/o periodismo, Economía, Contabilidad, Ingeniería, Gestión, Administración, Derecho, Ciencias Políticas, Médico Cirujano, Psicología, Ingeniería Industrial, Secretariado Ejecutivo Computarizado, Diseño Gráfico y/o Publicitario, Marketing.

Asimismo, se dio a conocer que la fecha de postulación y para enviar tu CV parte desde el viernes 14 de noviembre desde las 7:00 a.m., a través de su portal que podrás acceder a través de este LINK.

Requisitos de la convocatoria laboral

Entre algunos de los requisitos de los puestos que se señala en la base de la convocatoria de la Procuraduría son los siguientes:

Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto: Programa de especialización en derecho administrativo o procedimiento administrativo sancionador o procedimiento administrativo disciplinario.

o procedimiento administrativo sancionador o procedimiento administrativo disciplinario. Manejo de Office.

Manejo de programas de presentación a nivel básico, ensamblaje y reparación de equipos de cómputo , redes de datos y gestión de servicios TI.

, redes de datos y gestión de Programa y/o Curso de Especialización en Computación e Informática y/o Aplicaciones Informáticas y/o Hardware y Software y/o SIGA y/o Herramientas Digitales.

Programa de Especialización y/o diplomado en Gestión de Proyectos y/o Arquitectura.

¿Cuáles son los puestos que ofrece?

Si deseas saber más sobre los requisitos y detalles de la oferta de trabajo, puedes acceder a través de este ENLACE. Algunos de los 87 puestos que lanzó la entidad es el que te mostramos a continuación para que alistes toda la documentación requerida y consigas una vacante:

Especialista senior III en Gestión Pública y Administración Financiera con sueldo de S/13,500.

con sueldo de S/13,500. Especialista senior II en Coordinación Parlamentaria con sueldo de S/12 mil.

con sueldo de S/12 mil. Médico en salud ocupacional con sueldo de S/8 mil.

Especialista senior III en talento humano con sueldo de S/13,500.

Especialista senior III en con sueldo de S/13,500. Especialista legal I de recursos humanos cuya remuneración es de S/9 mil.

Especialista senior de gestión de recursos humanos con sueldo de S/11 mil.

Asistente de diseño gráfico y comunicaciones con remuneración de S/5 mil.

y comunicaciones con remuneración de S/5 mil. Asistente administrativo II en comunicaciones con sueldo de S/4 mil.

Especialista procesal con sueldo de S/10 mil.

El proceso de selección es individual para cada cargo y puede incluir la revisión de currículums, entrevistas personales y evaluaciones técnicas, según sea necesario. Por ello, revisa cuidadosamente todos los detalles de la convocatoria laboral de la Procuraduría.